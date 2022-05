Yanibel Luna

Santo Domingo, RD

El escritor Manuel Matos Moquete acaba de publicar su libro “Mi isla mi lenguaje”, a través de Soto Editora, en el que recoge sus notas publicadas en la red social Facebook durante el año 2020.

Los textos de su tomo son pequeñas reflexiones que pone a disposición del lector, dos situaciones inevitables de su vida, la vejez y su jubilación como maestro.

Entre las colecciones de notas que reúne este ejemplar “Las Fraguas de las ideas y la creación”, muestra el lado real de la gloria del éxito que puede experimentar un individuo, en el cual el autor hace una invitación a vivir ese momento porque puede ser efímero.

Un texto de Manuel Matos Moquete

Disfruten cada uno su gloria efímera, que de la duradera nadie sabrá. Hoy, como en cada época, hay escritores, poetas, intelectuales, de la ideología y de la política exitosa.

He vivido inmerso en la fragua de las ideas y la creación. Siempre he estado interesado por la lectura y las humanidades. Durante la escritura me siento liberado de lenguajes, poses y movimiento encorsetados.

Me complace hacer lo que me gusta y por mi propia cuenta. Consumo las páginas y el tiempo leyendo, investigando y escribiendo libremente.