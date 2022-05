Dos poemas de José Mármol

José Mármol

Santo Domingo, RD

Esquicio del vuelo

voy a dibujar un pájaro que es su mismo vuelo. y un vuelo que aun no tiene pájaro. vuelo que se crea con su pájaro. pájaro agotado en los tonos de su vuelo. no voy a dibujar un pájaro volando, sino el mismo vuelo dibujándose. y en mi turno de sentirme dios. voy a crear un himno para el viento y la memoria.

Canción de largo a la tristeza honda

el mar es una cosa que nunca tuvo nombre. objeto que yo invento el mar son mis dos ojos el mar es un profundo invento de la nada empozamiento álgido de toda la resaca de los siglos llorados tormento desmedido infinita semilla de mi origen

el mar

el mar es un espacio e ser y de no-ser de brillar y apagarse las cosas al instante

espejo del vacío de la sombra de lo sin rostro

el mar

el mar es aquel hueso que duele a mis ancestros (herida que no cesa el mar no es mi niñez) combada penitencia con tantas vejaciones mi mar mi vacío corazón que me llena la muerte de vivir

sediento