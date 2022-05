Balaguer y Moisés Blanco Genao

Cándido Gerón

En noviembre de 1995, recibí una llamada telefónica de quien fuera mi gran amigo, Moisés Blanco Genao (EPD), quien se encontraba en París como representante de una compañía eléctrica establecida en el país galo y este servidor fungía de embajador extraordinario y plenipotenciario en la misma misión.

La llamada tenía por objeto solicitarme un servicio durante un almuerzo que cumplió la satisfacción de la amistad y de la nostalgia que sentimos por el tiempo sin vernos.

En efecto, Moisés me pidió que lo llevara ante Balaguer, cuando quien suscribe regresara al país y la petición de mi amigo, pudiera cumplirse a partir de mi amistad con el gobernante.

Recuerdo que almorzamos en el restaurant La Méditerranée, situado cerca del jardín de Luxemburgo; en ese encuentro me manifestó su sorpresa por su cancelación como administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, ante lo cual, me expresó, que había realizado varios intentos por entrevistarse con Balaguer.

Le prometí a mi amigo a quien recuerdo con cariño, que tan pronto regresara al país en diciembre de ese mismo año, gestionaría la entrevista que me había solicitado.

Una vez aquí, fui a visitar a Balaguer para hacerle entrega de unos libros y aproveché para tratarle el tema de Blanco Genao y el presidente satisfizo la petición, pidiéndome asistiéramos juntos a la particular entrevista.

De todas maneras, el poeta me adelantó que «Genao es un gran hombre» y quien me lo presentó fue el ingeniero Ramón Pérez Martínez (Macorís), quien me aseguró que, a pesar de sus ideas revolucionarias, contaba con la suficiente capacidad para desempeñar cualquier función pública».

«En efecto, lo designé en la CDE, pero un sector militar presionaba persistentemente por su destitución, porque según esos altos oficiales, Moisés Blanco patrocinaba concursos de la entidad a grupos de izquierda».

«Tengo por norma no suspender a funcionario y empleados por asuntos ideológicos y mucho menos por presiones de ningún sector, llámese o como fuere».

«Tuve información de que, en el sector de Agronomía en Agricultura, así como en el CEA, laboran numerosos profesionales, algunos de ellos formados en países comunistas, que no solo laboran en esas entidades, sino que además promueven ideas disociadoras».

Llegado el día de la entrevista, visitamos a Balaguer un domingo en su residencia de la Máximo Gómez, No. 25, luego de regresar del cementerio Cristo Redentor y sintió alegría al saludar a Blanco Genao y durante el encuentro hablamos temas diversos.

En la ocasión Blanco Genao, le explicó a Balaguer tener informes de la razón que tuvo el mandatario para destituirlo del cargo y el estadista le respondió, que sobre ese y otros temas hablarían la próxima semana en el Palacio Nacional.

Balaguer y Blanco Genao conversaron y a partir de ese momento, el mandatario lo escogió como discreto asesor de la CDE y como extensión lo consultaba frecuentemente.