¿Qué vas a cazar?

Homero Pumarol

Santo Domingo, RD

La primera vez que me senté a escribir este artículo, después de un largo rato y de varios intentos fallidos, comencé a pensar en llamar a mi amigo Luis Beiro, para excusarme, para disculparme al no tener el artículo esperado listo. No se me ocurre nada Beiro, tengo lo que los gringos llaman writer’s block, toy bloqueadísimo, tantas vainas que entran y salen a esta cabeza, pero nada de ideas para escribir, pensé decirle dramatizando.

Estaba ya casi tomando el teléfono, cuando Luger -mi gato prieto-, se levantó de su usual modorra matutina con cara suspicaz de carnívoro al acecho y caminó sigilosamente, casi hincado, medio agachao, sobre la vieja alfombra del estudio y trepó por la pared hasta la ventana, donde dio un fabuloso salto y extendió sus garras, ya no eran simples uñas, hasta herir a una rolita que tomó espantadísima el vuelo, salvando la vida.

Mientras veía esta escena y a Luger decepcionado retomar su pavita en la vieja alfombra, pensé que muchas veces yo doy saltos mortales tras una idea, pues a fin de cuentas es lo que hacemos quienes escribimos, cazar ideas. Algunos escritores famosos, practicaron ambas actividades, la de cazar animales con escopetas y la de cazar ideas con palabras. Pienso en Ernest Hemingway, quien participaba en zafaris en África.

Depende de qué se va a cazar para determinar qué armas se usarán. No es lo mismo cazar a un elefante, que a un jabalí. Algo similar pasa cuando se va a escribir, no es lo mismo escribir una novela que un ensayo, que un artículo de vanidades o para un periódico, que un poema personal, por sólo poner distintos ejemplos.

Yo prefiero cazar ideas con palabras.