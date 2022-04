Lanzamiento de ARREBATOS

Homero Pumarol

El pequeño Larousse de 1997 define la palabra Arrebato como furor, ímpetu de un sentimiento y pone como ejemplo un arrebato de ira, y como sinónimo éxtasis. Yo sospechaba algo similar, no exactamente pero más o menos. No se trata en absoluto del consumo de drogas, como me dijo un amigo: Homero, tu siempre jugando con palabras, ¿Qué otra cosa va a ser? Arrebatao.

NO!

Cada quien que interprete cómo quiera, es una democracia y uno de los beneficios de vivir bajo esa égida social es precisamente la libertad de interpretación, a pesar de la locura, muy a pesar de las falsedades y de los chistes y chismes que hagan los amigos.

Doy la definición del pequeño Larousse al principio porque pondré a circular mi próximo libro de poemas Arrebatos, en la Feria del libro que ya casi arranca y al menos deseo que quienes lean este artículo, tengan una idea de ello y, por supuesto, para promocionarlo.

La mayoría de los poemas que componen el libro fueron escritos en el período de la cuarentena que como medida de prevención contra la propagación del coronavirus se impuso en nuestro país, lo que a mí modo de ver hace más propicio el usar esa palabra como título, pues vivimos momentos fuertes y aún sobrellevamos. Algunos poemas los publiqué por Facebook como una forma de escape de ese encierro que llevábamos, pero esta es la primera vez que saldrán a la luz en forma de libro.

No hago mención en absoluto de la pandemia en todo el libro, pero es evidente que, como todo el mundo, yo mientras lo escribía, estaba muy alterado por lo que la humanidad estuvo viviendo desde entonces.

Por otro lado siempre quise titular un libro con una sola palabra (como Howl de Allen Ginsberg, un maravilloso libro de poemas que marcó una época, un tipo de poesía que se desarrolló en los Estados Unidos dentro del movimiento beat), y por fin lo conseguí. Siempre me pareció muy importante en la poesía, ser conciso, abundar, pero con pocas palabras. Howl es un libro que contiene emociones fuertes en ambientes muy urbanos. Algo similar sucede con mi libro.

Muchas veces recurro al diccionario no sólo para conocer mejor o por vez primera el significado de una palabra o para eliminar dudas, sino porque al leer las palabras que definen el significado que busco, desde pequeño pienso que es como la fotografía de una idea. Es una forma caprichosa de ver el proceso cognitivo del lenguaje, pero es una forma de explicarme ese proceso.

Arrebatos está lleno de emociones contenidas que buscan de una vez por todas, tus ojos.