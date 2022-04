Luis Beiro

Zhang Yimou inauguró el siglo XXi con esta comedia. Emotiva, sensiblera, pero con capacidad de seducción. Salvando las distancias, algo similar ocurrió en el cine cuando Charles Chaplin armó “The Kid”, dejando, junto a sus ocurrencias, un legado de sabiduría, buen gusto y mirada interior.

El maestro oriental ha hecho algo similar con “Happy Times” un filme de bajo presupuesto, y rodado en calles y lugares abandonados, pero con un asombroso sentido de la puesta en escena y un guion distinto al texto literario que lo inspira.

La película presenta y toca fondo en varios temas. Lo hace con un poder de síntesis poco común, con separaciones sorpresivas en tiempo y espacio. El poderoso lenguaje cinematográfico lleva de la risa a la tristeza, de lo posible a lo ridículo y del desencanto a la esperanza. Todo eso trasciende por una cámara siempre preparada con esmero para no obviar detalles importantes, diálogos precisos y situaciones donde la comicidad se confunde con el drama sin perder su esencia de esplendor. El final es revelador, intenso y sabe a vida. A esa vida que no siempre trae un final feliz para los desheredados de la fortuna. Es un final capaz de meterse en el alma del ingenuo y decirle que las rosas no solo crecen en los campos de cultivo. Esta cinta, entre risas y susurros nos lleva de la mano a la naturaleza del mundo en que vivimos. A la crueldad contra quienes miran las estrellas. Una joven ciega puede ver lo que nadie se imagina. Y ser, además, un ser humano que no olvida ajustarse la sayuela cuando sale de su hogar, y no precisamente en busca de limosnas o milagros.

País: China. Año: 2000. Duración: 95 minutos. Dirección y guion: Zhang Yimou sobre una novela de Mo Yan. Reparto: Zhao Benshan, Ángela Dong, Dong Lihua, Fu Biao y Li Xuejian. Sinopsis: Un pobre y maduro solterón que no ha tenido suerte en su vida amorosa piensa que al fin ha encontrado a la mujer de sus sueños en un ser ambicioso. Le hace creer que es un hombre rico y accede a celebrar una boda por encima de sus posibilidades. Desesperado, tratará de conseguir el dinero como sea con tal de no decepcionar a su amada.Pero esa mujer tiene una hija ciega que le estorba.