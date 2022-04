Homero Pumarol

Santo Domingo, RD

Siempre he pensado que es muy importante para hacer algo, el impulso con que lo hagas. Eso que pensamos realizar, esa idea -todos tenemos ideas, buenas, copiadas, malas, originales, descabelladas, mediocres, bestiales, estupidísimas, hermosas, disparatosas, brillantes, brutales… etc, pero todos tenemos ideas. Ahora bien, el impulso que da vida a una idea es fundamental, es lo más importante.

Nunca he creído en cuestiones más allá de la vida física. Durante mucho tiempo me presentaba, cuando alguien comenzaba a dar declaraciones religiosas o de creencias personales, de la siguiente manera: Yo soy ateo, poeta y Liceysta. Era una forma rápida de mostrarme, de exponer claramente mi forma de ver la vida, respetando las de los demás, sin ofender y con algo de humor.

Es indiscutible que en todo lo que hacemos tiene un papel muy importante la energía con que lo hacemos, creo que ello determina la forma y como soy poeta, al menos para mí la forma es tan importante como aquello que realizamos.

En el proceso de desarrollar una idea, sea cual sea su naturaleza, es cuando tenemos un verdadero acercamiento a aquello que pensamos, aquello que era en principio inmaterial, de pronto toma forma, toma cuerpo, toma palabras y por primera vez se nos presenta: -¿Cómo tu ‘ta? Soy tu idea.

Me imagino que al ser poeta, estoy acostumbrado a vivir este proceso con frecuencia y puedo decir que muchas veces veo a personas de otros medios que no tienen nada que ver con la escritura ni con nada intelectual, experimentar el mismito proceso.

Por ejemplo una cocinera es capaz de hablar con el plato que elabora con la misma entrega con la que un mecánico habla con el motor o el carro que arregla.

Ahora mismo olvidé el motivo por el que escribo. Ah si, la importancia del impulso en aquello que hacemos.

Ahora convierto en palabras mi conclusión y termino.

En estos días he visto -en periódicos, revistas, algo dijo algún amigo poeta o lo leí en las redes-, que On the road, el libro de Jack Kerouac, está de cumpleaños, y pensé que además de su obvia influencia en mi vida, es un excelente ejemplo para citar a propósito del impulso creativo.

Creo que en tres semanas Kerouac escribió On the road y logró darle a su prosa en ese libro, la misma sensación de un carro rodando por la carretera. Kerouac es impulso puro. Aprovecho la ocasión para decir públicamente a su memoria imborrable, algo que siempre quise decirle al creador beat:

Bon voiyage Jack!