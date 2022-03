CIUDANANO ILUSTRE

Luis Beiro

luis.beiro@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Sería un canalla si destruyo esta película. Sé los defectos que tiene. Sus fallas técnicas, sus problemas de presupuesto y, sobre todo, lo rudimentario del proceso de filmación, sobre actuaciones incluidas (Dady Brieva y Marcelo D´Andrea, sobre todo). No lo hago porque me gusta. Pertenece a la categoría de cintas que saben retratar el alma humana. Obras que merecen respeto. Su limitación temática (la cultura) no le impide aplausos. “Ciudadano ilustre” es un filme con tecnología limitada, pero visceral en su discurso ético. Y en sus actuaciones. Su primera hora de metraje derrocha eficacia estructural. Después, la presencia de una cámara demasiado austera y de un limitado criterio de creatividad, la llevan por caminos ya trillados y con un final previsible. Con ese mismo guión y las excelencias del casting, la obra habría ampliado sus horizontes de audiencia. El filme se mueve entre el drama y la comedia negra pero, a fin de cuentas, no se decide por ninguno y salta de un género a otro como las olas del mar que mueren en la arena. Este filme toca a los literatos. Mucho. Retrata el narcicismo de un triunfador, de su falsa humildad, y de la envidia que debe enfrentar por quienes no han triunfado en la vida. Ese guion auténtico termina como otro de los tantos proyectos moralistas que se dejan ver sin mayores consecuencias. Oscar Martínez se ha metido dentro de una piel compleja, desorbitada, contradictoria y amante de la soledad. Llega un momento en que él es toda la película. Sabe equilibrar sus tiempos en escena al igual que los diálogos que le han impuesto. Él es el fiel retrato del amor entrañable a sus raíces, aunque al final sabe que no es correspondido. Estamos contemplando el mundo interior de un literato que ha llegado a la cumbre del éxito, pero incapaz de abandonarla. A veces los caciques de provincias necesitan de la fama de sus hijos meritorios para respirar pequeñas añoranzas.

Ficha técnica: Año: 2016. Países: Argentina-España. Duración: 118 minutos. Directores: Mariano Cohn y Gastón Duprat. Guion: Andrés Duprat. Reparto: Oscar Martínez, Dady Brieva, Andrea Frigerio, Belén Chavanne, Nora Navas y Marcelo D´Andrea. Premios: Festival de Venecia Mejor Actor. Sinopsis: Un escritor argentino galardonado con el Premio Nobel, hace cuarenta años abandonó su pueblo natal y partió hacia Europa, El alcalde de su pueblo le invita para nombrarle "Ciudadano Ilustre", y él decide aceptar la invitación.