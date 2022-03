Desde la última butaca

Luis Beiro

Santo Domingo, RD

El documental 'Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom' demuestra cómo la sociedad ucraniana defiende su tierra y sus decisiones soberanas frente a ungobierno títere. Muestra la capacidad de resistencia y las estrategias y tácticas de guerra para no dejarse apabullar por el poder o la superioridad armamentista. Su director, Evgeny Afineevsky, mezcló testimonios e imágenes inéditas. Muy crudas. Es una pieza de guerra donde la muerte es protagonista. La memoria colectiva se empalma con la individual y registra la aberración del poder absolutista frente a decisiones democráticas. Eso es lo que se cuenta. Pero también el filme posee otras lecturas.

No se puede escribir la historia Rusia sin Ucrania. De esta última nacen raíces moscovitas. Las manifestaciones en Ucrania entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, recogidas en esta obra no fueron manipuladas. Miles de activistas ocuparon la Plaza Maidan en Kiev en busca de hacer respetar sus decisiones soberanas y expulsar a un gobernante que no buscaba ideología, sino intereses.

Ocho años después, Ucrania es invadida. El documental 'Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom' es una manera de conocer la raíz de estas protestas. Y la naturaleza bélica. Los antiguos imperios se imponían por la fuerza. Y huyen del diálogo.

Un documental no significa recoger por recoger. Ni reunir testimoniantes que declaran repeticiones descoloridas, sin fisuras, hechas a raíz de la emoción. Hacer un documental significa riesgos y criterios; miradas no comprometidas, voluntad ajena a prejuicios y simpatías. Es el género más difícil porque se acerca a la verdad. Es como la labor del corresponsal que sabe mirar a ambos lados de la guerra. No posee puntos de contactos con la ficción. Tal vez por ello el espectador prefiere la ficción. Vivimos la era de la transparencia. Donde los secretos son a voces.

'Winter on Fire' no está disponible dentro del catálogo de Netflix en Rusia, fue censurado. Sin embargo, su influencia ha impactado en otros países.

Ficha técnica

País. Ucrania. Año: 2016. Género: Documental. Dirección: Evgeny Afineevsky. Guion: Den Tolmor. Sinopsis: Los disturbios en Ucrania durante 2013 y 2014 cuando las manifestaciones estudiantes apoyaban la integración europea, se convirtieron en una revolución que pedía la renuncia del presidente Viktor F. Yanukovich quien al final tuvo que dejar el poder y refugiarse en Moscú. Premios: Oscar al Mejor Documental.