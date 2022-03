«Manuel Rueda, único» en la Universidad de Puerto Rico

José Alcántara Almánzar

San Juan, Puerto Rico

Ante todo, debo decir lo feliz y agradecido que me siento de estar en Puerto Rico, y nada menos que en este acogedor espacio del Recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico, gracias a la invitación de mi amigo y editor, el escritor y profesor Carlos Roberto Gómez Beras, que ha hecho posible la publicación en la colección de la Editorial Isla Negra, de «Manuel Rueda, único», el libro que ha motivado mi visita a esta tierra. Esto es como ganarse un sustancioso premio sin haber hecho nada para recibirlo. No solo porque aquí viven mi hijo Ernesto, mi nuera Heidy y mis nietos Daniel y Natalia desde hace más de una década, y con quienes aprovecho la oportunidad de compartir por unos días en la intimidad familiar, sino porque tengo amigos de muchos años: académicos, críticos y escritores notables que son como hermanos, con quienes tengo una relación entrañable de admiración y afecto.

Puerto Rico, conviene que lo repita a los cuatro vientos, es a mi juicio un país de grandes escritores y artistas, de narradores de primer orden, de músicos de alto calibre y de pintores excelentes, con una población de gente agradable y atenta. Prueba de ello son las colecciones de libros, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, las memorables actuaciones de la orquesta sinfónica de Puerto Rico en el legendario Festival Casals, las galerías y museos, en fin, todo ese patrimonio de inestimable valor que enaltece a Puerto Rico.

Deseo contarles que mi primera visita a Puerto Rico fue en el verano de 1969, cuando era un joven estudiante universitario, un viajero anónimo y desorientado que no conocía a nadie en la isla, quien quedó deslumbrado al recorrer el recinto de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, con su biblioteca y su bien abastecida librería, donde adquirió libros que todavía conserva. Diez años después, ya convertido en presidente de la Asociación Dominicana de Sociología, aquel joven profesional volvió, invitado por los directivos de la asociación de sociología puertorriqueña, entre quienes se hallaban algunos de los que luego serían sus amigos del alma, como el dinámico y admirable Pinchi Méndez, y otros que han partido a una nueva dimensión, como el brillante Emilio González Díaz y su esposa, la lingüista Iris Yolanda Reyes Benítez, a quienes quise y hoy echo de menos con nostalgia y gratitud.

Desde entonces he venido muchas veces a esta isla, que es tan cercana a la nuestra como desconocida en muchos sentidos. He venido solo, para conferencias y encuentros literarios, y también con mi esposa Ida, que no ha podido acompañarme en este viaje. En cada ocasión, descubro otra isla, con sus aspiraciones y sueños, sus frustraciones y esperanzas, pero siempre firme, luchando contra los molinos de viento de la realidad económica, política y social, por reafirmar su cultura y su lengua, y por hacer de esta isla, de poco más de 9 mil kilómetros cuadrados y poco más de 3 millones de habitantes, un espacio digno y habitable, una tierra promisoria para las nuevas generaciones de hombres y mujeres que hoy son niños y jóvenes.

Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes a propósito de la reciente salida del libro «Manuel Rueda, único», puesto a circular en Santo Domingo a fines de noviembre del año pasado, con presentación de la escritora Ida Hernández Caamaño, y que ahora entregamos al público lector puertorriqueño. En vez de hablarles del libro, diré algunos poemas de Manuel Rueda, el inmenso artista y escritor que hizo posible este libro, poemas de amor y desamor, de vida y muerte, y leerles el breve epílogo que escribí para la obra. Gracias por estar aquí y acompañarnos en esta ocasión tan especial. (8/3/2022)