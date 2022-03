Sin respiro

Luis Beiro

La corrupción policial no termina. Se resiste a morir. Crea la falsa ilusión de justicieros estatales capaces de blandir sus espadas contra cabezas en desorden. En cuanto al filme “Sans Repit”, tampoco hay milagros redentores. No recibirá premios ni nominaciones. Pero no le hacen falta. Su propósito es comercial. Aunque su técnica lo proyecte en festivales internacionales.

No muestra una historia de raíces, sino a un director que, en su ópera prima, sabe construir. No copia la cinta surcoreana “A Hard Day” (2014) que lo inspira porque respeta la estructura originaria de su colega Kim Seong-un, aunque con puntos de contacto. Se trata de una visión oscura del universo policial con protagonistas antihéroes que de pronto se encuentran con superiores mucho peores.

La opera prima de Blondeau, con tres décadas de experiencia en el cine comercial francés, no sorprenderá ni renovará el género, pero es un producto que funciona y entretiene.

El director sabe sortear momentos de tensión y suspenso. El elenco tiene la suficiente eficacia para hacer creíble esa tenue línea que separa a los cultores de maldad.

La primera media hora de este filme es casi un cortometraje en sí mismo, una mini-película de suspenso: El protagonista frente a un supuesto crimen intenta borrar las huellas y desaparecer el cadáver. De ahí en lo adelante, una sucesión de casualidades rearman esta historia de malos y peores.

Esa primera media hora, más algunas revelaciones posteriores– le otorgan suficiente potencia para sostenerse. Momentos inesperados de violencia, crudos enfrentamientos y un ritmo persistente consiguen que el policial no pierda del todo su lineamiento comercial cuando la historia va tomando características más impausibles.

Ficha técnica:

Título en francés: Sans Repit. País: Francia. Año: 2022. Duración: 95 minutos. Director: Regis Bordeau. Guion: Regis Bordeau y Julien Colombani (remake del film coreano “A Hard Day”). Reparto: Franck Gastambide, Simon Abkarian, Michael Abiteboul, Tracy Gotoas, Jemima West, Serge Hazanavicius, Laurent Maurel, Pierre Cevaer, Michael Anthony Perez, Blaise Ludik, Kevin Debonne. Sinopsis: Un policía corrupto viaja para ocultar la evidencia de sus arreglos ante la llegada al precinto de un contingente de Asuntos Internos. En el trayecto tiene un extraño accidente: esquivando a un perro termina golpeando a un hombre y matándolo (supuestamente).