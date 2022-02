Luis Beiro

luis.beiro@listindiario.com

Comienza bien y termina mal. La ausencia de un final lógico, coherente (abierto o no), está por buscar. La culpa no es del guion, sino del director. Marc Vigil debió reverdecer su creatividad para concluir este thriller. La denuncia de corrupción política y tráfico de drogas se adecúan. Lo que no funciona es no sacar castañas a una cinta inquietante y técnicamente lograda. “El silencio del pantano” va decayendo en interés en la medida en que se acerca a un final. En otras palabras, es torpe, confuso y lleno de orificios.

No se trata de adecuar a la pantalla la novela que lo inspira, sino en asumir una puesta en escena coherente, lúcida, bien armada y eficaz. Estamos frente a un filme donde nada se oculta: los malos son los mismos, al igual que los corrupctos y los narcos. Todos aparecen sin grietas inquietantes. No me refiero a las actuaciones, sino al zigzageante perfil psicológico moldeado por el director. La efectiva cinematografía pierde fuerza por ese descontrol argumental donde nada parece una lucha de contrarios, falto de creatividad.

El relato cinematográfico desvía la profesionalidad protagónica de un elenco que intenta sacar adelante a sus personajes. No me refiero a los dialogos (muy logrados, por cierto), al carisma individual o al perfil sicológico. Estoy hablando de la forma en que los hechos dejan de impactar. De los bostezos ante lo previsible, de la torpeza de cerrar una película como un libro sin final.

“El silencio del pantano” quedará como un thriller bien actuado, pero plano, concebido con nivel pero sin garra, con escenas que suben y bajan de un precipicio inevitable por falta de una mirada penetrante, identificada con la personalidad de cada uno de los seres que conforman esta historia.

Ficha técnica

País: España. Año: 2019 (Está en Neflix). Duración: 87 minutos. Dirección: Marc Vigil. Guion: Sara Antuña y Carlos de Pando (sobre una novela de Juanjo Braulio). Reparto: Pedro Alonso, Nacho Fresneda, José Ángel Egido, Carmina Barrios y Alex Moner. Sinopsis: Un periodista devenido en autor de novela negra no puede deslindar realidad con ficción. Los crímenes de sus libros van más allá de la ficción.