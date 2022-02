Rosangel Ortíz Montás

Santo Domingo, RD

“Bajo esa piel resbalan hilos que al ojo escapa, se desgarra un verso sutil, oxidándome las alas”. Esta es una frase que se encuentra al inicio del poemario “Bajo la piel de la aguja'', de Natacha Batlle. Esta hace alusión, a más o menos una respuesta, de lo que hay debajo de la piel. En ella, se ve reflejado lo que parece ser, una piel distinta a la piel de acero; una piel que está en lo profundo del mar y no sabe quien la llevara a la orilla. Personalmente, considero que esta frase guarda gran parte del sentido de estos poemas.

En este poemario, Natacha Batlle oriunda de Hato Mayor, República Dominicana, nos trae una gran variedad de versos que dan la impresión que están escritos directamente desde el alma. En ellos, le brinda al lector una puerta, para así poder comprender lo que está debajo de la piel, que la aguja ha tenido que coser. En pocas palabras, deja el alma descubierta para que su desesperación, su tristeza, su angustia y sus deseos de libertad sean comprendidos.

Para esto, envuelve los sentimientos en palabras complejas, pero en ocasiones sencillas, que permiten al lector llegar más allá de la superficialidad de su significado, induciéndolo a la profundidad de lo escrito.

Un ejemplo de esto, es este verso de su poema “Yo solo sé que el mar”:

“A veces mi herida huye en la espuma

por temor a extrañar

el picoteo de las gaviotas”.

Pág. 12

Un verso simple, pero con mucho que ofrecer. En este verso está expresado el dolor y el miedo ante eso que la lastima sin parar. Como seres humanos, estamos propensos a sufrir, mas tenemos la opción de huir de aquello que nos destruye.

Otro ejemplo es este verso de su poema “Desgaste”:

“La casa está roída en el patio de mis labios

perdona, llevo sentada en la misma esquina

lo mismo que lleva el techo derramando lágrimas ajenas

y ya no soy yo”.

Pág.18

Este es un poema intenso en su totalidad, que refleja a un “yo” que está en un cautiverio de aflicción, que va desgastando su cuerpo y su alma, hasta que al final no queda ni una partícula del que era antes.

Otro ejemplo es este verso de su poema “Huida”:

“He construido un castillo de arena

para esconder en sus murallas

algunas sonrisas de emergencia

por si la tempestad se hace muy larga

también escondí unos latidos

en caso de perder alguno de camino…”.

Pág. 21

Este expresa con sencillez, la esperanza de regresar a aquello, que cree que es su plenitud. Asegurando lo que podría ser, su reencuentro consigo mismo, por si llegara a perderse en la tormenta.

Otro ejemplo es este verso de su poema “Distraída”:

“¡Qué bella es el alma asustada!

¡Qué bello el loto crecido en la mirada turbia!”.

Pág.34

Aquí da una mirada a lo sublime, a la belleza que provoca el temor en el alma. Escudriñando una belleza diferente a lo general, que tiene en sus extremidades angustia, miedo y una brizna de ansiedad, que podría en algún momento llegar, como dice Víctor Bidó a “desplomarse como muralla”.

Y, por último, está este verso de su poema “Tumor”:

“Tengo un poema que embalsama el halo de las cosas

latiendo bajo mi palma

inoperable

maligno consumiéndome los nervios

me tira del pelo hasta la migraña

crece descarado hasta la asfixia,

pero aún no me mata, no

se está tomando su tiempo…”.

Pág.36

Este es un solo verso de un poema, que denota el deseo de poseer, la libertad de gritar a los cuatro vientos, eso que la carcome por dentro; el deseo de romper las cadenas que impiden que la flor florezca y que el sol alumbre las mañanas y, el deseo de expulsar, lo que le quita poco a poco los suspiros de aliento. Esto, con palabras que rimen o que no lo hagan; con palabras que vengan desde lo más profundo del ser y, con palabras, que con cada gramo de tinta contengan una historia que la defina. En este poema, Natacha Batlle hace la comparación de un sentimiento, que se ha convertido en poema y que mientras no salga de su ser, será como un cáncer que le arrebata la vida lentamente.

La poesía es algo más que palabras escritas en un verso. La poesía es lo que muchas veces sana, eso que está roto y que necesita sacar lo maligno del “yo”. Natacha Batlle para darle cierre al poemario, termina con este verso:

“Bajo esa piel

Los huesos se quiebran

duele algo más.

A la aguja se desgarra

la piel

zurcida con un hilo invisible.

Me traspasas el miedo”.

Concluyo diciendo que los poemas plasmados en este poemario, tienen un hilo de intimidad que recorre por cada extremo de los poemas, induciendo al lector a manifestar imágenes de lo que podría representar cada sentimiento, añoranzas y pequeños esbozos de esperanza. Guiándolo por un camino para descubrir, lo que hay debajo de la piel, que a simple vista no se puede ver y que busca en algún momento salir de la bola cristal y por fin tener libertad.