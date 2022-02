Noche de fuego

Luis Beiro

luis.beiro@listindiario.com

El cine se reinventa. Los temas se repiten y renuevan. Este filme es un ejemplo. La puesta en escena, colorida y hermosa crece con momentos inolvidables, como el llanto silencioso de la niña cuando le cortan el cabello o los clases de anatomía humana.

Tatiana Huezo retoma la vida en serranía. El temor campesino a las bandas de narcos no es un lugar común. La directora se propone urgar pecho adentro de los desfavorecidos. No hay escenas de violencia aterradora, ni personajes que atropellan a indefensos. Vibra una reflexión sobre los padres que procrean una familia y la abandonan. De niñas sobreviventes en hogares ajenos. De maestros rurales con pelos en el pecho. Y de autoridades temerosas de enfrentar a los foragidos. Con ese tema, la directora dibuja una estampa que no olvida la hermosura rural, la candidez de la fauna y el deseo de sentir suya aquella realidad. La doble lectura viene sugerida por un guion que rearma la esencia natural con el incierto porvenir de los que solo esperan la llegada del siguiente amanecer. Ese guion avanza como si fuera la ruptura del soñar. Y su final es un canto a la ausencia de un porvenir local. Los parroquianos sufren la invación de sus tierras y la aureola de contrabando que impone el poder en busca de mano de obra barata y sexo a las bravas.

Brilla una estética novedosa dentro de un tema gastado en apariencia, y unas actuaciones discretas, pero convincentes, gracias a la mano una directora culta, cuyo nombre habrá que seguir.

Ficha técnica

Año: 2021.

País: México.

Duración: 110 minutos.

Dirección y guion: Tatiana Huezo.

Reparto:Mayra Batalla, Guillermo Villegas, Norma Pablo y Olivia Lagunas.

Sinopsis: En un pueblo serrano, se habitan los hogares abandonados que sirven de escondite para estar a salvo, pero los ecos de la violencia son una amenaza ineludible. Premios: Festival de Cannes: Un Certain Regard - Mención Especial del Jurado. Festival de San Sebastián: 3 premios, incl. mejor película latinoamericana. Seleccionada por México para los Oscar 2022.