No es la mejor película de Paolo Sorrentino. Pero sí la más lineal y menos costosa. El oscarizado director napolitano no derrocha el precisionismo ni la opulencia de filmes como “La Grande Belleza” o “Loro”. Pero no por ello deja de ser menos efectivo y cuidadoso. Este filme es la historia de su vida. Transcurre en el Nápoles de los años ochenta del pasado siglo, sumido en devaneos familiares, orgullo pueblerino y la presencia de Diego Armando Maradona en el club de fútbol local.

Es un retrato del provincianismo y la obsolencia de una sociedad marcada por la frutración del día a día y el estancamiento de sus ideales. Este marco histórico es la excusa de Sorrentino para dibujar, a grandes rasgos a un joven de clase media (el propio Sorrentino) con una familia sui géneris marcada por la locura, el desenfado, el delirio de grandeza y un cine y un teatro de escasas recompensas.

Sobresale el relato consuetudinario, ese que Sorrentino conoce de memoria, ahora escrito con agilidad y hermosura, sin subtramas atrevidas ni personajes enfrentados por el hambre de poder. Los napolitanos de su obra son raros, atípicos, atrevidos y ocurrentes, de esos que solo un testimonio personal del director pudo retratar a cuerpo entero.

Todo esto lo recoge con una cámara sutil, perguidora del joven protagonista en su afán por comprender el alcance de ser distinto.

Sorrentino prefiere la referencia de su memoria y los impactantes claros oscuros que marcan la involución de una ciudad vencida por la añoranza.

El joven actor Filippo Scotti no pudo estar mejor, al igual que el consagrado Tony Servillo como el padre entusiasta.

Las locaciones naturales impresionan. Nada se oculta, todo cae por su propio peso en la memoria de este joven a punto de involucrarse en la aventura del cine.

“Fue la mano de Dios” no es aquella finta de Maradona por un lograr una anotación ilegal. Tampoco su guion acusa de ruidos. La historia se arriesga por contar lo que solo parece estar a mano de los genios. Sorrentino así lo concibe. Y da en el blanco.

Ficha técnica

País: Italia. Año: 2021. Duración: 130 minutos. Director y guion: Paolo Sorrentino. Sinopsis: Un joven provinciano sueña con hacer cine. Ante la muerte de sus padres, toma una drástica decisión.