Una poeta llamada Derissé de León

Luis Beiro

Santo Domingo, RD

Precedido de una inmerecida dedicatoria, acabo recibir el poemario “Rojo corre. Poemas Sucesivos” de la escritora puerto platense Derissé de León, Premio Emilio Prud’Homme de poesía 2012 “Por nuestro país primero” que otorga la Sociedad Cultural Renovación.

El jurado, integrado por los poetas José Mármol, Plinio Chahín y Basilio Belliard basó su veredicto “por presentar una forma del lenguaje poético cargada de hallazgos expresivos, valor estético, buen dominio de la norma cultra con creativas apariciones de la norma popular del español dominicano, además de la invención de giros idiomáticos y vocablos, logrando platicidad y sensibilidad en las imágenes, sencillez y brevedad expresivas, entre otros recursos del lenguaje poético de calidad”.

Me enorgullece haberla conocido. Ella integró la primera promoción del programa “Periodista por un Año” en 2006, y desde su Puerto Plata natal demostró que debajo de cualquier piedra se oculta un cangrejo.

De su periodismo no solo me voy a referir a su coraje personal y a su calidad de redactora. También voy a hablar de su capacidad fundadora y de su creatividad. Hoy en día no solo es una pluma a respetar, sino que a esa virtud la acompaña ser la dueña de la revista más importante de su provincia, la cual ha proyectado, incluso, fuera de las fronteras provinciales.

No sé si ella ha continuado escribiendo poemas cmo los que integran su libro “Rojo corre…”, lo que sí afirmo es que en sus versos agrupados en ese volumen se nota la presencia de una autora de armas tomar, poseedora de recursos suficientes para dejar su huella en la historia de las letras nacionales.

Felicito a Derissé. Y me felicito a mímo por habor compartido junto a ella un año de su vida. Esto me ha hecho aprender del valor de las nuevas generaciones de profesionales de la escritura y el periodismo.