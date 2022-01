Películas animadas que transmiten mensajes valiosos para el crecimiento personal

Yariel Ferreras

Santo Domingo, RD

El mundo de la animación, aunque su entorno parezca infantil y sin un aparente provecho mayor, puede contener mensajes y aprendizajes para nuestra evolución como seres humanos.

Dentro de la casi infinita lista de películas animadas donde la diversión y las moralejas abundan, se encuentran las siguientes:

Un gran dinosaurio

Fue estrenada en los Estados Unidos en el año 2015 y narra la historia de Arlo y su familia de apatosaurios hace más de 60 millones de años. El menor de tres hermanos, lucha contra la aceptación hacia sí mismo y la necesidad de mostrarle a su familia lo capaz y suficiente que es, aunque el camino elegido no es fácil.

Su padre, Henry, tenía la tradición de que cuando sus hijos completaran una misión de suma importancia, dejaban una huella en la caseta donde guardaban el maíz. Y al pequeño dinosaurio le costaba lograr cada tarea asignada para cumplir la meta alcanzada por sus hermanos mayores.

El filme transcurre mostrando todo el proceso que pasó Arlo, desde una pérdida cercana hasta conocer a un pequeño cavernícola que lo ayudará en el camino a enfrentar sus miedos y ver lo capaz que puede ser por su propia cuenta.

Sing: ven y canta

Una animación sobre el sueño de obtener una carrera artística. Estrenada en 2016, Sing es una obra que puede interpretarse desde ángulos diversos, pues se basa en un grupo de animales que acuden a un casting con el fin de pertenecer a un concurso musical.

El personaje principal es un Koala llamado Buster Moon, propietario de un teatro en ruinas y hará lo que esté en sus manos para no perder lo que su padre, a base de esfuerzo, le entregó.

En el desenlace de la producción se observa cómo cada personaje, en su lucha interna, lucha por sus sueños. Vencer los miedos, seguir tus objetivos sin importar dificultades, esfuerzo, constancia, compañerismo, entre otros, son valores que abundan en toda la trama.

Soul

Traducida al español como ‘alma’, la pieza hace referencia al camino que emprende una persona al momento de fallecer. Con un ambiente algo emotivo pero realista, cuenta la vida de un profesor de música cuyo sueño es triunfar en el género del jazz.

Joe Gardner, como es nombrado el protagonista, no cuenta con el apoyo de su madre. Ella teme que su hijo no triunfe y quede en una situación económica crítica. Aun así, Joe consigue una pequeña oportunidad para alcanzar lo que siempre soñó, pero antes de poder cumplirlo, ocurre algo que no se lo permite.

La animación, estrenada en el 2020, enseña cómo las almas se pueden transportar y cómo otras nuevas se dirigen a la tierra con un propósito. Debido a esa peculiaridad, Joe conoce a un personaje con el que aprenderá a ver los pequeños pero hermosos detalles que tiene la vida y aprovechar cada uno de estos.

Zootopia

En esta ocasión, la historia se desenlaza en un ambiente campestre donde vive una pequeña coneja con grandes objetivos y deseos de ser la primera policía de su especie. Para ello, toma la decisión de mudarse a la gran ciudad ‘Zootopia’, en la que residen todo tipo de especies animales y, supuestamente, un lugar de ensueño.

Judy Hopps, la coneja más persistente de los alrededores, tendrá que enfrentar los engaños y sacrificios para lograr su propósito.

La amistad, perseverancia y honestidad son parte de los valores de esta producción familiar, donde el más inocente podría terminar siendo el peor enemigo y un zorro astuto se convierte en un fiel compañero.

Intensamente

Cinco emociones y una niña en la etapa adolescente no son circunstancias especiales. Riley es una chica que su mudanza y crecimiento le han jugado una mala pasada. Lo normal sería que sus pensamientos y emociones le ayuden a controlarse, pero ¿qué pasa cuando ellos también están aprendiendo?

Alegría, la cabecilla del grupo de emociones que residen en la cabeza de Riley, se niega a aceptar que la niña está creciendo, se aferra a los viejos recuerdos de su infancia y no permite que dentro de sus mejores recuerdos abunden otras emociones como el desagrado o la tristeza.

Con el desarrollo de la animación se verá la forma en la que su vida va cambiando y cómo tendrá que aceptar que, aunque haya momentos tristes o que molesten, siempre habrá algo bueno que sacarle.

Emoji

Una producción donde cada celular es, literalmente, un mundo. En él aparecen todas las aplicaciones y una ciudad donde habitan los emojis, entre ellos Gene, quien supondría ser el típico emoji ‘meh’ o aburrido.

A pesar de que cada uno tiene su rol estipulado y sin derecho a cambiarlo, Gene tiene la habilidad de desdoblarse en diversas expresiones, llegando a ser considerado un fenómeno en su ciudad.

La escapada, junto a varios problemas de Gene lo guían a ser él mismo sin ocultar sus defectos o virtudes, aunque otros no estén de acuerdo con su identidad.

Encanto

Esta es la cinta sensación de la temporada. Cuenta la historia de los Madrigal, una familia a la que se le fue otorgado un don gracias a un sacrificio. Cuando llegaban a cierta edad, cada miembro de la familia era premiado con un poder en una gran ceremonia organizada por la abuela.

Una de las descendientes del linaje no pudo contar con su don, o eso es lo que ella cree. Junto a un familiar exiliado por sus misteriosas habilidades, Mirabel y su familia deberán aprender a amarse tal y como son, sin cargas ni estereotipos.

Esta animación se estrenó a finales del 2021, y es un éxito. Se basa en ser nosotros mismos y no permitir que nos afecten opiniones de importancia o no, a nuestro alrededor.