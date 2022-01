Ventana sábado, 15 de enero de 2022

Obras memoriables publicadas en 2021

Se incluyen, con su correspondiente resumen, algunos de los libros más importantes reseñados en Listín Diario en el transcurso del 2021.

Luis Beiro

Santo Domingo, RD

<p><strong>1-“Tongolele no sabía bailar”, Sergio Ramírez.</strong></p> <p>En una Nicaragua de hoy se están viviendo unas revueltas populares reprimidas brutalmente por el gobierno, apoyado en el siniestro brazo ejecutor del jefe de los servicios secretos. El inspector Dolores Morales debe enfrentarse en la distancia con ese ser terrible apodado Tongolele, responsable último de su exilio en Honduras, que mueve con frialdad y cinismo. La magistral prosa de Sergio Ramírez va desvelando poco a poco un entramado turbio, lleno de secretismos, traiciones y oscuras maniobras al que tendrá que enfrentarse el inspector Morales, respaldado por el inefable Lord Dixon, doña Sofía Smith y el resto de sus socios. Este libro, cuya circulación se prohibió enNicaragua, le valió su exilio al autor, premio Cervantes de literatura.</p> <p><strong>2-“Por aquí pasó una luciérnaga”, Sorayda Peguero Isacc.</strong></p> <p>Por aquí pasó una luciérnaga" no solo es un libro animado por una decidida voluntad estilística, sino por una fe gozosa y juguetona en los sustantivos, los verbos y los ritmos del español antillano. Ya sea que se ocupe de alguno de los artistas que tanto admira, o que narre alguna malicia sobre su vida en República Dominicana o España, esta joven escritora pone en cada palabra el duende necesario para que, contrariando el famoso pregón de Héctor Lavoe, tu amor de lector no sea un periódico de ayer.</p> <p><strong>3- Primera persona del singular, Haruki Murakami.</strong></p> <p>Amores de adolescencia evocados con serena nostalgia, jóvenes apenas vislumbradas, reseñas de jazz sobre discos imposibles, un poeta amante del beisbol, un simio parlante que trabaja como masajista y un anciano que habla del círculo con varios centros… Los personajes y las escenas de este esperadísimo volumen de relatos hacen saltar por los aires los límites entre la imaginación y el mundo real.</p> <p><strong>4- “Yo, la isla dividida” (segunda edición), José Mármol. </strong>Estos poemas son un regreso a la sensación simbólica con el universo caribeño. Yo, la isla dividida es el último libro de José Mármol, uno de los escritores más importantes de República Dominicana. La prestigiosa editorial española Visor tuvo a su cargo de la publicación de la obra que ya va por su segunda edición.</p> <p><strong>5-“Manuel Rueda único”, de José Alcántara Almánzar.</strong></p> <p>«Manuel Rueda, único» tuvo su origen cuando, ante la proximidad del centenario del nacimiento de nuestro gran artista, el autor pensó en la posibilidad de estructurar un volumen que reuniera todo lo que ha escrito sobre él durante más de cuatro décadas, El libro de ensayos auspiciado por la Editorial Isla Negra es un libro muy personal, íntimo, resultado de la admiración por la obra del más grande artista dominicano del siglo XX; una obra desigual por necesidad, en la que se recogen estudios críticos, artículos, reseñas y semblanzas del poeta y dramaturgo, los cuales, vistos en conjunto, proyectan una imagen aproximada de su medular aporte a las letras dominicanas contemporáneas.</p> <p><strong>6- “La vida de las estrellas”, Máximo Vega.</strong></p> <p> Contada en tercera persona por un narrador-testigo, la novela se desarrolla como una crónica lineal del origen y evolución de una familia, sus estrecheces y sus sueños, en la que David, con vocación de poeta y astrónomo, constituye el personaje central de la historia y el hilo conductor de los hechos.</p> <p><strong>7-“El italiano”, Arturo Pérez Reverte.</strong></p> <p>Una historia de amor, mar y guerra. Su estilo elegante se combina con un gran manejo de la lengua española. Pérez-Reverte es un maestro. Nada traiciona, tanto tiempo después, la mujer que desde hace dos años vive sola junto al mar con un perro y unos libros. Qué otra cosa, decide, sería el impulso, o el deseo, de permanecer abrazada a ese hombre para siempre. Ignora qué habrá en su cabeza dentro de un par de horas, cuando la claridad del día la despeje del todo e ilumine con más crudeza su conciencia. Lo cierto es que en este momento, sin duda alguna, desearía morir si él muriera.</p> <p><strong>8- “Sin ir más lejos”, de Carlos Alberto Montaner.</strong></p> <p>En estas página, el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner escribe sobre cuanto ha visto y oído, lo que ha creido y lo que recuerda, pero advierte que habrá algunos pasajes involuntariamente inventados: A veces, incluso, los sueños se mezclan con la realidad y es difícil saber dónde terminan unos y dónde comienza la otra. Las memorias no son estudios históricos sino el reflejo de las percepciones y éstas se desdibujan o se transforman con el tiempo de manera inexorable. Con estas memorias, que decidió comenzar a redactar en 2015, Montaner hablará sobre la Revolución Cubana, ocurrida durante su adolescencia y que moldeó su vida. Continuará con sus años de exilio, que comenzó a los 18 años y lo llevaron de Miami a Puerto Rico, de allí a España y nuevamente a Miami, siempre con un pie en un avión.</p> <p><strong>9-“La poesía, esa voz que llega a nosotros”, de Waldo González Lopez</strong></p> <p>El autor se involucra en un estudio total sobre la poesía cubana, su importancia y sus autores más sobresalientes.</p>