Luis Beiro

“La dictadura perfecta” es la mejor película de Luis Estrada. Un guion impecable, unas subtramas bien pensadas y una fotografía donde lo plano se trastoca en arte hablan de sus valores estéticos.

Esta cinta, si bien retrata cómo los medios de comunicación pueden “fabricar” a un presidente, por muy corrupto que este sea, nos trae un tema revitalizado por la politología.

La cinta de Estrada propone una vigencia ejemplar: Cuando un político corrupto es denunciado por un diputado que no teme acudir a los medios de comunicación para llamar las cosas por su nombre, sus asesores intentan comprarlo. Con esa acción intentan aplacar la ola de publicidad que les viene encima. Como no pueden, se debe utilizar el método de “la caja china”, es decir, crear otra noticia más impactante que la denuncia y que desvíe la atención de la sociedad hacia esa nueva información y, por tanto, le haga perder peso al saqueo de las arcas públicas.

En la película de Estada, “la caja china” es el supuesto secuestro de dos niñas por una supuesta banda de delincuentes comunes quienes exigían a sus padres una recompensa de un millón de dólares.

Estamos frente a una película muy cercana a la realidad. Siempre quedará al margen de la ficción, pero de una ficción muy efectiva en nuestras débiles democracias, llenas de dictadores bananeros.

Y me exculpo porque no quiero ser suspicaz. Ni pretendo que el lector me acuse de abordar temas políticos que no me interesan. Cualquier similitud entre “la caja china” con algún político en la historia de la República Dominicana, no es pura coincidencia. El filme está en Netflix.

Ficha técnica

País: México. Año: 2014. Duración: 125 minutos. Director y guion: Luis Estrada. Reparto: Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera y Osvaldo Benavides. Sinopsis: Tras un error cometido por el Presidente de la República, una cadena de televisión intenta desviar la atención revelando un vídeo que involucra crímenes del Gobernador Carmelo Vargas.