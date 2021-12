Presentan catálogo Ser Oscar de la Renta

Santo Domingo, RD

Fundación Eduardo León Jimenes, Centro León y Grupo Puntacana presentaron el catálogo de la exposición Ser Oscar de la Renta y una serie de ensayos y artículos en la web de la exposición.

«La Fundación Eduardo León Jimenes, el Centro León y Grupo Puntacana se complacen en presentarles Ser Oscar de la Renta, el catálogo, esfuerzo de un extraordinario equipo, en el que se conjugan los contenidos que nos hicieron vivir momentos sublimes, que nos hicieron transportar a la obra fecunda de Oscar de la Renta», dijo María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y directora del Centro León.

La publicación, impresa en Italia, compendia en 260 páginas las piezas y recursos museográficos de la exposición homenaje a nuestro dominicano más universal. Fue diseñado por Lourdes Saleme y cuenta con fotografías de Luis Nova.

La segunda publicación es un espacio dentro del sitio web de la exposición, donde se reúnen ensayos y entrevistas. Aquí podrán encontrar textos de Bernardo Vega, María José Rincón, Patricia Reid, Rocío Isabelia Herrera y Silvio Torres-Saillant, entre otros.

Con estas dos publicaciones se deja un registro permanente de esta extraordinaria exposición y se comparten conocimientos acerca de la obra de Oscar de la Renta. La traducción al inglés de estos ensayos y entrevistas facilita que públicos angloparlantes, tengan acceso por medios digitales.

Ser Oscar de la Renta obtuvo el Premio a la Exposición individual 2019, otorgado por la Asociación Dominicana de Críticos de Arte (ADCA), en la XVI edición de los Premios de la Crítica correspondiente a los años 2019 y 2020, entregados este 2021.

Ser Oscar de la Renta, recibió con 42,846 visitas presenciales al cierre por la pandemia. De igual modo, aproximadamente 6000 personas participaron en las actividades de animación cultural realizadas de noviembre 2019 a marzo 2021.

De manera virtual accedieron 6,450 personas y 14,230 visitas al sitio web de la exposición, para un total de 63,526 visitantes. El documental Ser Oscar de la Renta obtuvo 42,846 visualizaciones en al auditorio del Centro León y en adición 30,599 reproducciones en nuestro canal de YouTube.

Ser Oscar de la Renta

Este proyecto expositivo contó con la colaboración de The Metropolitan Museum of Art (The MET), Kent State University Museum (KSUM), George W. Bush Presidential Library and Museum, Fashion Institute of Technology, Young Fine Arts Museums of San Francisco, The Estate of Antonio Lopez and Juan Ramos, Museo Bellapart, Museo Fernando Peña Defilló y Archivo General de la Nación.