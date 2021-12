Los rutilantes de una sola rueda

Homero Pumarol

Santo Domingo, RD

Traman la soledad contra todos, con detalle, pericia, mucho tiempo y aún cuando resulta evidente que no pueden vivir de otra forma, ellos lo ignoran o como diría cualquiera, “se hacen los locos”, o simplemente están muy bien dotados de indiferencia ante lo evidente: Nadie puede estar más solo.

Siempre estuvieron solos, nunca vivieron de otra forma. No hay que preocuparse por llamarlos de ningún modo, ellos llegan dondequiera que haya gente reunida y niños, les fascinan los ambientes donde usualmente hay niños, como los parques, son habituales visitantes de los parques, pues para ellos siempre es domingo, poco importa el tiempo y la estación en que viva el universo, poquísimo importa lo que diga el calendario o la prensa, es domingo, no hay otro día, la semana, desde que se inició el mundo, tiene siete domingos.

Uno anda en un viejo skateboard -seguramente robado-, sin piernas, arrastrándose con las muy sucias y robustas manos por el familiar ambiente de infladas vejigas y globos rosados llenas de arroz, entre carpas, velocípedos y algodones, cantando algún viejo merengue de Alberto Beltrán y gritando “a to lo que da” los números de alguna falsa lotería. Es evidente que nadie ni nada lo espera, no en este mundo, ni siquiera la muerte.

Otro hoy es militar, botas sin lustrar de charol y pasamontañas, con los pómulos tiznados con brea o alguna grasa similar a la que usan los peloteros y camina por en medio de todo, como si todo le perteneciera e ignoráramos su natural talento para la simulación y el desparpajo, pero saluda en silencio y con los labios a uno de los músicos de la banda de ciegos del palacio de la esquizofrenia, como sólo hacen ellos y queda delatado en el acto.

No importa en cuántos países los hayas visto, es indudable que están en todas partes del mundo, ha de ser romanticismo, quizás haya alguna razón histórica en el fondo para ello, pero siempre, y digo siempre porque siempre que los veo, pienso lo mismo: Parecen parte de la Zona Colonial.

No tienen nada que ver con la pobreza, están mucho más allá, si fueran millonarios fueran lo mismo, quizá peor, con todo el sadismo que el poder del dinero capacita, con millones en Suiza, jets privados, casa en Punta Cana, ropa de revistas y todo eso, pero los domingos en la tarde, sobre los muslos de algún árbol pendenciero, esparcieran cenizas y maldijeran ese maldito calor del diablo que tanto los impacienta.

Quizás son una especie de herencia famélica o pintoresca de la conquista, de la historia del hambre, la marginalidad o la locura, atravesada por una pizca perversa de humor negro y servidumbre, quizás sean sólo un acertijo histórico aún por responder, pero sea lo que sea, son, están ahí, como ese viejo programa de televisa: Siempre en Domingo.

Observarlos me entretiene, me enseña, me ensaña en su contra, en contra del tiempo, en mi contra. A veces me siento tan poco natural como uno de ellos.

Como quiera que sea somos un país pobre a fin de cuentas, muy pobre, siempre lo he advertido, del tercer, segundo o quinto mundo, como sea que nos tilden. El caso es que el calor sigue sofocando -allí donde respires- y las fuertes temperaturas hacen todo mucho más evidente, y ser indiferente a ellos -los rutilantes de una sola rueda-, los llamo así porque el Skateboard en que andaba el tipo antes mencionado, parecía tener una sola rueda, es imposible.

Eso si, el cielo azul les pertenece tanto como ese calor del diablo del que siempre se quejan, perdón, nos quejamos.