Luis Beiro

He pedido la gracia de saltar. De seguir siendo un cero a la izquierda para los mentecatos que miden a la gente por la marca de su auto; por no venderse ni celebrarle la gracia a nadie. De cruzar descalzo puentes tortuosos, siempre en busca del puerto inmemorial, no del camino más corto.

He pedido cerrar filas alrededor de mis amigos, de cortarle el tiempo al sinsabor, de seguir creyendo en la fuerza del encuentro ocasional, de la palabra dicha sin sonrojo, del detalle salvador en las manos merecidas.

Salgo todos los días sin dejar de mirar a los gorriones cuando caen, de no guiarme por señales exteriores, por la invariable geometría de la magia. Andaré con mi propia identidad, dispuesto a hallar la hipotenusa. No cruzaré las calles por las señales indicadas en las leyes del tránsito.

Es posible que desconfíe de la legitimidad. Para esta nueva oportunidad he rogado transparentar la irreflexión, en dejarme llevar por las memorias ajenas y acometer los rumbos que no llevan a ninguna parte. De voltear las manecillas del reloj mientras no dejo de soñar.

He pedido desafiar a los que viven en una isla desierta, caminar de espaldas a la música estridente, volver a los idilios, a la luz de las estrellas. Lo que salga de mí tendrá de pez lo que el pedante tiene de sensato: no miraré de frente a los demonios, seguiré haciendo favores, incluso a quien no los merece.

Seguiré con mi lanza y mi osamenta. Vengo dispuesto a todo. Este será el año del amor, de mis extraordinarios desdoblamientos. Todo lo he pedido porque estoy seguro que sabré sortear las tentaciones. Viviré en el borde del caos, en la barrera de la inmortalidad a pesar de los espías.

Seguiré como buen demonio, en contra y a veces en favor de las comedias.