Centro León publica “Jaragua no cae”

El Centro León y la Fundación Eduardo León Jimenes han presentado Jaragua no cae, un libro sobre arquitectura moderna dominicana enfocado en una obra en particular: el antiguo edificio del Hotel Jaragua. La obra fue puesta en circulación en un conversatorio entre los autores precisamente en las instalaciones del sucesor del inmueble original, el hoy Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino. El diálogo estuvo moderado por Luis Felipe Rodríguez, gerente adjunto de Programas Culturales del Centro León. De la coautoría del arquitecto Alex Martínez Suárez y la editora de diseño Rab Messina, el libro cuenta la traumática historia del establecimiento, desde el ascenso paralelo de las construcciones de concreto en Santo Domingo y la dictadura trujillista, la visión del maestro Guillermo González a principios de la década de 1940 y la demolición del hito en 1985, entre protestas ciudadanas y opacas tramas políticas. Y sin embargo, más que un libro sobre arquitectura moderna, Jaragua no cae es un recorrido que examina la estética de la dominicanidad.. La publicación, de 328 páginas en total y con traducción al inglés, incluye una generosa selección de fotografías que abarca desde los inicios de la Dominicana republicana hasta los retos urbanísticos de 2021, así como una detallada recreación de las plantas y las elevaciones del complejo hotelero, con cada una de sus ampliaciones. La exposición virtual fue diseñada por Pablo Liz, mientras que el libro fue diagramado por Samanta Sánchez Franco, ambos bajo la dirección tipográfica de Ivanna Candelier. El prólogo fue realizado por José Enrique Delmonte. El proyecto fue co-financiado por la institución estadounidense Fundación Graham para Estudios Avanzados en Bellas Artes, gracias a una subvención para proyectos de investigación arquitectónica. La indagación, realizada no solo a través de documentos históricos sino también de decenas de entrevistas a testigos de primera mano, arrojó datos nunca publicados y poco conocidos para la sociedad dominicana.