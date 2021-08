Una vida para emular

Rosanna Cruz

Santo Domingo, RD

“Viejo es el viento y todavía sopla”, era una de las frases que más escuchaba decir a mi abuelo, especialmente en cada uno de sus cumpleaños, y muchos que fueron. Los años pasaban y él seguía siendo el mismo de siempre: un hombre alegre, sociable y que solo se preocupaba por lo verdaderamente importante.

A sus 92 años seguía siendo esa biblioteca andante con la que podías consultar datos de la historia dominicana de cabo a rabo y de cultura general; su condición física dejaba ver que había tenido una vida muy activa y es que recorrió miles y miles de kilómetros en bicicleta hasta que tuvo que dejar de hacerlo cuando empezó a sufrir de vértigo.

Los años que vivió bajo dictaduras e inestabilidad política y social, no lo hicieron un hombre temeroso, por el contrario, vivía sin miedos y complejos, y en su juventud trabajó para impulsar y difundir las ideas liberales que tanto defendía.

Mi mamá decía que era muy comparón, no porque fuera pretencioso, sino porque le gustaba estar arreglado y perfumado. Su sentido del humor y que vivía sin complicaciones era lo que más lo caracterizaba o por lo menos, lo que yo más notaba y siempre trataba de emular.

Su mayor sueño era tener una familia bonita, amorosa y unida, ver a sus hijos tener éxito y añoñar a sus nietos. Decía que no podía pedir más, que solo quería eso y no morir con los ojos cerrados. Para quien no sabe, los de su generación dicen que quien no va la ciudad de Nueva York, se muere con los ojos cerrados. Esto último le tomó más tiempo, pero digamos que gracias a la globalización y a una nieta que ama planear y tomar acción, a los 88 años se montó en un avión, visitó a todos sus amigos y se tomó miles de fotos en “los países”.

¿Era viejo?, si serlo es vivir muchos años, sí lo fue. Tuvo la vida que quería y la celebraba cada día entre anécdotas, paseos, sueños cumplidos, reuniones familiares y los mejores desayunos del mundo.

No esperábamos que su último suspiro sería tan pronto, para nosotros seguía siendo un jevito y había Papá Chino para rato. Fue un fin de semana perturbador e inesperado que inundó de tristeza los corazones de quienes lo amamos y lo seguiremos haciendo siempre. Al pensarlo me acongojo, pero me siento afortunada porque su vida seguirá siendo el ejemplo que quiero emular.

Todo tenemos en nuestra vida a esa persona que nos inspira, que nos toca profundamente y de la que quisiéramos aprender todo, aprovechemos cada minuto a su lado porque al final es lo que queda para toda la posteridad.

Jesús María Cruz, te amo de aquí al cielo.