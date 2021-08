El camino de la cuerda hasta llegar a la bachata: Entrevista a Tommy García

Ibeth Guzmán

Santo Domingo, RD

Todo comenzó cuando fondo de becas de investigación Curando Caribe auspiciado por el Centro León y el Centro Cultural de España le otorgó a mi proyecto: La cuerda como sujeto lírico en la bachata dominicana, uno de los cinco premios. La ilusión de aportar una visión sobre las canciones con las que crecí en el corazón de la Línea Noroeste rebozó el cantero de mis alegrías.

Tommy García a quien conocí por su trabajo en el Pabellón de la música en la Feria Internacional del Libro del 2010, me abrió las puertas de su casa, su biblioteca y su amplia experiencia musical para hablar sobre este ritmo que suena en el corazón del pueblo dominicano

Ibeth Guzmán ¿Para ti como estudioso y difusor de la música dominicana qué significa la bachata?

Tommy García -En mi criterio la bachata encierra tres cosas, primero una manera de llamar a una fiesta o jolgorio que era fundamentalmente de cuerdas e instrumentos de percusión. Una fiesta marginal. Con ese mismo nombre, de manera despectiva, se le llamaba a cualquier música, de los sectores marginados para descalificarla, eso no es música eso es bachata.

Un nuevo genero musical que viene de la evolución del bolero, que es dominicano y patrimonio inmaterial de la humanidad.

I.G. ¿Por qué la muerte de Trujillo fue importante para la difusión de la música de amargue?

T.G. Hasta los artistas los escogía el régimen. Antes de la caída de Trujillo los artistas conocidos eran los que sonaba en La Voz Dominicana y después los grupitos de los amigos de Ramfis que tuvo el canal Rahintel. Todos lo demás grupos de cuerdas que no pertenecían a esa planta oficial, u otras privadas vinculadas al régimen, les llamaban bachateros. Era una manera de decir eso no es música, esos son gente menor. En ese momento José Manuel Calderón graba, justamente en la caída de Trujillo en el 1961, pero cuando decían eso es bachata no se referían a un género, si no a cualquier música hecha por ellos o a cualquier música que tuviera en esa época, digamos que la atmósfera del burdel.

I.G. Si no había canales de difusión ¿Dónde sonaba la bachata?

T.G. En las velloneras, unas máquinas que estabas en los negocios en los bares, que por cinco centavos te tocaba una canción. Ese era su mercado natural, de esos disquitos de 45 que hacían los independientes. Entonces lo que graba carderon el le dice ahora bachata, pero en ese momento era esa simplemente recreaciones pobres de los boleros de la época.

I.G. ¿El origen de la bachata es el bolero?

T.G. Bueno, hay que decir que los boleros de aquí fueron muy importantes y famosos. El trio Los Panchos, cantaron un tema dominicano. A esas recreaciones con otros tipos de guitarras se les llamaba bachata. De hecho esa supuesta primera bachata de Calderón fue cantada por la orquesta San José Y antes que él y por Elenita. Incluso cuando tu oyes la grabación, no tiene nada que ver con la bachata de ahora.

I.G. ¿Quienes interpretaban los boleros con guitarra se sentían humillados cuando les llamaban bachateros?

-No, no solo no les gustaba, cuando ellos hacían sus presentaciones los domingos en la tarde en el famoso teatro Estela en la Duarte, y les decían bachateros, no les gustaba. Tanto así, y está grabado, ellos se reunieron para buscarle un nombre a lo que tocaban, por que el nombre de bachata les estaba haciendo daño y que a partir de ahí ellos le pusieron música de amargue.

I.G. ¿Se bautizaron cantantes del amargue, no bachateros?.

T.G. Así es, ellos eran los cantantes del amargue, ellos no aceptaron el nombre de bachateros, les hacia daño decían. Lo que yo no entiendo es que si ellos se pusieron amargue, ¿de donde es que estamos diciendo que la bachata empezo en el 60’, entonces?

I.G. ¿La canción de amargue, como sus exponentes la bautizaron, es un antecedente de lo que hoy conocemos como bachata?

Sí, este es el antecedente. Hubo una canción de Felipe Rodríguez llamada La ultima copa y la cama vacía, otra de Odilio González, que todavía es muy popular entre los bachateros que se conoce como el Jibarito de Lares, también Julio Miguel Glas, El Gallito de Manatí, José Antonio Salomar, Julio Jaramillo, Paquitín Soto, esos son los antecedentes y por supuesto el gran antecedente El trío los panchos, que es de quien más le debemos por que ellos se inventaron un instrumento que le llamo requinto, su guitarrista principal, el requinto una guitarra un poco mas pequeña apenas se nota que es un poco mas pequeña, pero la afinación es distinta un poco mas alta, que era con la guitarra que se hacían los solos.

I.G. ¿Puedes ampliar tu explicación sobre el requinto?

Lo primero es que su sonido era mucho mas agudo que la guitarra normal, aunque le pusieron requinto, en el entendido de que suena alto, requintao. Técnicamente, es un instrumento que se suena que suena una cuarta más alta que la guitarra. Es decir la primera cuerda de la guitarra afina en mi y esta en la, una cuarta más alta, por eso era una cuarterola, aunque se llame requinto, no en el termino de que es una quinta, sino que suena requintao, más alto.

I.G. ¿Esa guitarra, el requinto, se fabricaba aquí?

-Si, aquí se hacían esos instrumentos de cuerda. Hubo varios instrumentos de cuerdas, como viene de México por una invención del Trio Los Panchos. Se conoció, aquí se integró.

I.G. Hubo un trecho largo entre la canción de amargue de espacios de dudosa reputación y lo que hoy llamamos bachata, ¿cuáles hechos o representantes rompieron esa barrera?

-Cuando la clase media comienza a descubrir la bachata fue en los bailes que se daban en la entrada de San Cristóbal los domingos en la tarde, se hacía una fiesta de amargue, cuyo protagonista principal era Anthony Santos. Ahí fue cuando esa música deslumbró a la clase media, le caíamos atrás al amargue. Mi tesis es que comienza a usarse y a asumirse el termino bachata a partir de que Juan Luis Guerra hace su disco Bachata Rosa, quien legitima el nombre en términos sociales y todos comienzan aceptar el termino bachata a mediados y finales de los 80’.

I.G. Antes de esta a aceptación social, ¿Quién grababa y difundía música de amargue después de la caída del régimen?

T.G. Radio Guarachita era propietaria de un sello disquero que grababa esa música. Su dueño venía de tener un programa en La Voz del Trópico, de música típica, entonces con la caída de Trujillo, hay la gran migración campesina del campo a la ciudad quienes consumían la música de los Tríos y algunos ya hacían su propia música. Él se da cuenta de que ese público era potencialmente el mismo, en términos sociales, que consumía la música típica.