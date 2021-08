El dolor ante la muerte de un amigo

Luis Beiro

Santo Domingo, RD

Hay muertes que matan a quienes reciben las noticias. Por eso hoy, al igual que César Vallejo, “quiero escribir pero me sale espuma” .

José Miguel Germán, un banilejo ejemplar que consagró los últimos quinquenios de su vida a hacer felices a los 209 pasantes que integraron el programa de Pasantía “Periodista por un año” de Listin Diario ha dejado de existir.

Ningún joven de ese programa que visitó Baní, no regresó a Santo Domingo con las manos vacías: Dulces, mangos, café, enlatados, paseos en yola y recorridos por las Dunas, fueron algunos de los bienes materiales con que favoreció a los visitantes. Sin embargo, esos bienes materiales (salidos siempre de su propio peculio) no procuran la deuda colectiva. Fue el cariño hacia los PPA, el trato amable, cortés, el deseo de servir de guía a los que no conocían las riquezas de su provincia, y la constante preocupación por la suerte de cada uno, dentro o fuera del prograna, Mas que un colaborador, fue un mentor para ellos.

Por él, las muchachas tuvieron un guía y protector en la visitas nocturnas a discotecas y centros recreativos de Baní. Con muchas bailó merengue del bueno como un padre con sus hijas. En las Ferias del Mango, no cesaba de procurar espacios para captar el corazón del alma banileja, orgullosa de su fruta mayor.

No faltó la comida ni el hospedaje a las 15 promociones del Listín Diario que aprendieron a conocer de cerca la patria chica de Máximo Gómez y Rafael Herrera.

Hoy, ante su partida, y en nombre de esos 209 PPA que tanto amó y a quienes dedicó las mejores horas de su vida, se escriben de manera atropellada estas experiencias con la gartanta atragantada de dolor y los ojos aguados de impotencia.

Hombres como él son los que hacen crecer la patria.