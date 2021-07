Abrazo de una nariz sin olfato de B.B.P. Bethancourt

Víctor Bidó

Santo Domingo, RD

La poeta que reseñaremos hoy es de la hermana República de Panamá. Su poemario me atrae desde su título por subjetivo y, a la vez, sinestésico. Me llama que el título esté encerrado en un paréntesis. Lo que significa que título y autor son una información complementaria del poemario. Desde ya llena mi curiosidad. La foto de la portada es el rostro de una escultura griega que, a su vez, tiene partida la nariz, es decir, en el palote. Deduzco que en esta condición no tiene olfato. A falta del sentido propio del órgano adquiere otra manera de percibir el mundo externo. ¡Vaya usted a saber las especulaciones de mi curiosidad! Lleva mi pensar a un territorio de asombro que desvela lo inusual. Nuestra poeta aguijona ese querer saber sobre los abrazos de una nariz minusválida. Tiene brazos para palpar eso que los otros no ven, eso que aúna el abrazo con el afecto.

Por lo pronto Bethancourt es una poeta de fino palpar, y cuando digo fino me refiero a esa epidermis del lenguaje suave, melodioso a veces, sin embargo, el poema no se da de manera fácil, ningún auténtico poema lo es. Nuestra poeta usa de la metonimia y la elipsis en esta aventura. Aguza los sentidos para tomar el escarpelo e insertarlo en la interioridad del poema.

Bethancourt usa versos de arte menor y poemas breves. No hay desmesura, más bien, concentración. Esto me agrada ante el palabrerío insustancial de muchos poetas. Entiendo la razón sin son muy jóvenes.

Pasemos a la experiencia de los poemas. La forma genera un viaje por el sentido, por aquello que vitalmente no se puede aprehender, no se puede retener gracias a la dialéctica de la existencia. Hay un halo de fijarla a pesar de estar dispuesta para el olvido. Fijar el suceder por la palabra. Esta inmutabilidad le permite el canto a lo efímero y fugaz. El canto es aquí lo que la nariz nunca podrá retener, a pesar del amor y el abrazo. Obviamente, el olvido se sostiene por la ausencia. Eso que alguna vez fue y que por la memoria podemos abrazar entre angustia y lágrimas.

BUILDINGS

…y amontonados unos encima de otros

Como moscas en un sándwich de concreto.

Andaría

No hay ya vigía

que cuente las horas de la espera,

sólo hay ojos de insomnio

que velan otras vidas.

(Pág. 32)

Este poema tiene por título:( traducido) Edificio. Poema de cuatro versos, pero muy significativo. Desde la subjetividad de la percepción no hay vigía que de término a la espera, no hay un tiempo para realizarlo. Sólo quedan los ojos del insomnio que velan otras vidas, que, tal vez, manifiesten lo que ya no se espera.

ZODIACO

Grandes cangrejos azules

sucios de mar y de olvido,

no hay luna que mitigue las penas

ni astros que se los beba,

porque las cartas dictan el castigo,

porque las estrellas están de huelga.

Excelente poema en la que nos dice del signo de Cáncer representado como signo y enfermedad. Obviamente, las cartas dictan el castigo (futuro) sin que las estrellas nada puedan hacer al respecto, están en huelga. Maravillosa síntesis. La aventura de nuestro poeta es darnos una visión diáfana y escueta de la experiencia.