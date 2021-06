Doctor José Rafael Yunén: “Vacunarse es una responsabilidad ciudadana, individual y sanitaria”

Luis Beiro

Santo Domingo, RD

¿Por qué dos personas vacunadas en el mismo momento con la misma vacuna difieren cuando se miden sus anticuerpos?

Cada persona tiene una respuesta inmune diferente de acuerdo a su capacidad inmunologica, sexo, edad, genética, etnia, afecciones médicas subyacentes, embarazo, infecciones previas, memoria inmunológica y otros. Por todo lo anterior, es imposible establecer a ciencia cierta cómo una persona va a responder ante un virus o una vacuna.



¿Y cuál es la respuesta específica que debemos dar ante casos similares?

Aunque lo que se busca tras una inmunización es inducir y obtener una protección con los antígenos (virus atenuados, inactivados o antigenos producidos por ingienería genética) de las vacunas, imitando en lo posible lo que sucede en una infeccion natural.



¿Cuáles son los distintos componentes del sistema inmune que se activan a partir de una vacuna?



Las vacunas son productos biológicos con uno o varios antígenos microbianos que se aplican para reproducir una infección controlada. Es similar a la infección natural y con un mínimo de riesgo para la persona, buscando producir una respuesta inmunologica que lo protege en el futuro del organismo contra el cual se vacunó. De inicio hay una respuesta primaria: Esta se define con la produccion de anticuerpos de diferentes tipos, no necesariamente medibles en laboratorios de la comunidad y luego esta la respuesta secundaria o “memoria inmunológica”, participando los linfocitos T y B, considerándose esta la más importante ya que protege por muchos años.



¿Cómo se ha comportado la población ante esta nueva ola del Covid-19?

Más que con preucación diría que con miedo. Tememos a la más impactante ola de COVID-19, por lo menos, en el Gran Santo Domingo. Entiendo que una parte de la población no está llevando las medidas que amerita la situación. Debemos ejercer algo que no es típico en el trópico, un código de honor.



¿Escasean las camas de UCI en estos momentos?

Más que las camas escasas, lo que escacea es el personal frente a las camas. Las camas es solo un recurso y se define como el medio para satisfacer una necesidad que es cuidar al paciente. En este año, la experiencia nos ha demostrado que el recurso humano, especialmente el profesional de la salud, es la materia prima más valiosa y escasa en tiempos de pandemia sobrepasando, por mucho, los recursos materiales y por ende las camas. Dicho esto, es un reto encontrar una cama en estos momentos con los parámetros adecuados y los recursos humanos necesarios para cada situación.



¿Qué hacer frente a esta avalancha de nuevos contagios motivada porque gran cantidad de jóvenes no se quiere vacunar?

No podemos asegurar que sean los jovenes especificamente, creo que es responsabilidad de todos, hay muchas personas de diferentes edades que todavía no se han vacunado, así que hay que tener cuidado en focalizar la culpabilidad. Vacunarse es una responsabilidad ciudadana, individual y sanitaria de cada persona.



¿Es usted partidario de ir a vacunar a todo el mundo, casa por casa?

Hay que trazar las mejores estrategias para motivar y lograr que la mayor parte de la población se vacune. Existen diferentes formas y recursos y estos deben utilizarse al maximo. La vacunacion, casa por casa, es muy compleja y requiere de muchos esfuerzos y logística. Prefiero acercar los centros de vacunación a los barrios o comunidades y exhortar a los ciudadanos que acudan a vacunarse.



¿Se debe obligar vacunar a la población?

En esta discusión no nos pondremos de acuerdo, pero podrian tomarse medidas para asistir a los espacios públicos, espacios cerrados y lugares de trabajo que poseen aglomeracion, como el metro, el telesférico y otros sitios más. De esta manera, la población entedenderá que debe vacunarse para respestar su salud y la del prójimo.



¿Es usted partidario de vacunar a los turistas a su arribo al país para ejercer un mayor control?

En eso inciden dos factores: uno es la inmunidad de rebaño mundial que todos los gobiernos y países deben cooperar para controlar. El segundo es concretar retos regionales, pues aún estamos aprendiendo sobre las variantes. Luego de entender cada variante por región se debiera decidir el uso de una vacuna por región. Algo similar como sucedió con el uso de la vacuna de la fiebre amarilla para ciertas regiones del mundo. Ahora bien, poner una dosis por una estadía de solo unos 5-7 dias, sería un reto. En conclusión, me preocupa la vacunación parcial que nos otorga un falso sentimiento de seguridad.



¿Por qué en los países ricos está más controlada la pandemia que en América Latina?

No en todos los países ricos está más controlada, pero sí hay muchos que han avanzado por sus recursos, controles, medidas y, sobre todo, por la vacunacion masiva, como son los casos de los Estado Unidos, China, Canada y algunos países arabes, entre otros. Si bien las vacunas con método de RNA mensajero es más potente, también es claro que el método de aplicar vacunas inactivadas es el más seguro. La interrogante siempre será: “a quién le sirve el traje (vacuna) o abra que hacerle uno a la medida”. Vacunarse es una responsabilidad ciudadana, individual y sanitaria.