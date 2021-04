Bosquejos del leopardo nublado de Formosa

Tomado de Taiwán News

En esta imagen se observa parte de la exhibición de los bosquejos originales de un libro de cómic sobre el leopardo nublado de Formosa, encargado por el Museo Nacional de Taiwán con sede en la ciudad de Taipéi, y realizado en colaboración con Hambuck, un galardonado ilustrador local.

Los bosquejos de dicha obra titulada The Creature of The Cloud: The Guardian from the Antiquity (la criatura de la nube: guardián de la antigüedad), se exhibirán hasta el 30 de junio en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Taoyuán. (Foto cortesía del Museo Nacional de Taiwan).