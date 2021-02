Un italiano con alma Caribe

María Luz Crevoisier

Lima, Perú

Italia, la bella bota bañada en gran parte por el mar Mediterráneo, ha producido grandes intérpretes en el género operístico como Enrico Carusso, Adelina Patti, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli o Mario Lanza, nacido en Norteamérica de padres inmigrantes, además de una selecta generación con diversos estilos como Umberto Tozzi, Eros Ramazzoti, Emilio Perícoli (que popularizara aquella bella canción “Volare” ,inspirada en un cuadro de Marx Chagall), Doménico Modugno, Renato Carozoni, Pepino Di Capri, entre algunos nombres.

Pero no todos se quedaron en su tierra, algunos emigraron como las golondrinas y decidieron establecerse en las grandes ciudades o parajes que les sirvieran de inspiración. Uno de estos viajeros es Ennio Marchetti, nacido en Gattinara, pequeño centro de la región de Piemonte situado al norte de Italia, célebre por su vino y la fiesta nacional de la vendimia que engalana al pueblo con danzas y canciones en el mes de setiembre.

Esos días, hay corcho libre, como decimos los peruanos, para degustar aquellos vinos que hacen la delicia de las comidas o acompañan la tertulia dominguera como el blanco, tinto, rosado, clarete o el espumoso de la Toscana, mientras los pobladores cantan esas canciones tan suyas asistiendo al pisado de la uva. Ennio, que creció en ese mundo, se fue contagiando de aquellos ritmos y del sonido de las guitarras. Así, hasta llegar a la adolescencia y fundar con otros chicos que como él, amaban la música, su primer grupo, a los 14 años.

Eran fines del sesenta, etapa de la llamada Nueva Ola, que según nos comentó no llegó a Europa pero también del rock, que lo cautivó. A los 18 grabó su primer 45 con temas de rythm and blues inspirados en canciones de los Beatles, Rolling Stones, utilizando instrumentos de viento como trombones y trompetas. “Las chicas se volvían locas cuando nos escuchaban” confesaría en la entrevista.

Hacia mediados de 1995 salió de Italia, dejando antes instaladas las primeras redes digitales del país. Su primera escala fue Venezuela pero por razones de trabajo, llegó a República Dominicana estableciéndose en Las Terrenas a partir del 97.

En tierra dominicana, los primeros encuentros con el disco compacto fueron los sencillos con canciones como Juntos, Cincuentona, Cuanto te quiero, Linda que le sirvieron para grabar su primer álbum “Calle de la Soledad” (el 2003) En este primer CD en español, recoge el alma caribeña y la funde con su espíritu latino.

Una de las relaciones más fructíferas fue el trabajo al alimón realizado con el maestro Fredy Valdez, quién aparte de cantar a dúo con Ennio, tiene la responsabilidad de la dirección, arreglos y grabación de coros.

La nueva producción realizada después de 17 años produjo “Nicolasa y otras historias” con bailables muy alegres así cha cha chás, bachatas, cumbias y del más puro estilo romántico como son las baladas.

A “Ennio y Fredy” , los encontramos en Amazon, Apple Music, Spotty, Claro Música, Bandcamp, Soundcloud, Spotifi y recientemente en Deezer.

Pero esto no es todo. Porque Marchetti también ama la literatura y llevado por esa pasión escribió y editó “Una historia campesina” ubicada a principios del siglo XX con rezagos familiares y en el 2012 “Una Radio Loca” que resume su trajinar por el mundo digital de la radio.

Y fue a través del mundo virtual que conocí a este caballero de la música latino-caribe, escuchando primero sus trasmisiones en Radio Tricolore, posteriormente disfrutando de sus variadas interpretaciones musicales y finalmente manteniendo largas y entretenidas conversaciones sobre su quehacer artístico y literario.

La presente entrevista, puede resumirse como otra de esas charlas on line, Ennio desde la calidez de esas tierras al borde del Mar Caribe y yo, desde cualquier punto de esta Lima que un día fuera denominada “Ciudad de los Reyes”.

1- ¿Desde cuándo te dedicas a la mùsica? Primero fuiste intérprete y paralelamente compositor? o cuàndo surgiò esta vocaciòn? .Un breve recuento de tu vida artística en Italia. Tu madre fue la gran impulsora de esa vocaciòn que surgió siendo un niño. Còmo fue esa trayectoria.

Nací en Gattinara, provincia de Vercelli, en la región de Piemonte.

Fui primero intérprete. He creado mi primer grupo a los 14 años .En mi juventud escribí muy poco, no más de 2 o 3 canciones. Empecé a ser cantautor a los 50 años, cuando, ya en República Dominicana, conocí a mi “hermano” Mario Díaz, uno de los mejores compositores dominicanos. Hablando de música, le hice escuchar una de las canciones que había escrito en Italia y el me incitó a seguir. En 15 días ya estaban listas las canciones de mi primera producción dominicana.

-Desde cuàndo estàs en RD y por qué elegiste Las Terrenas como residencia? Antes, recalaste por Venezuela, qué actividades realizaste allà?

Desde 1998. Fui aquí en Las Terrenas el año antes, de vacaciones, y me enamoré del lugar.En Venezuela fui en 2005, con mi ex pareja venezolana. Pero pronto me he dado cuenta que, como extranjero, periodista y autor, allá no me era permitido desarrollar mis actividades y, cuando me contrataron para un trabajo, siempre en Las Terrenas, en 2010, volví.

-¿Què trabajos has realizado como periodista, editor y hombre de radio? Cuéntame un poco de esa trayectoria y de tu emisora on line. Fuiste pionero en Italia (1995) y tuve el gusto de escucharte hace algunos años cuando transmitìas desde Las Terrenas. Pq lo dejaste? Comencé como periodista en el prestigioso diario italiano, La Stampa.

Luego me he dedicado a las emisoras privadas, de radio y de televisión. Allá fui un pionero como empecé en 1975, cuando empezaron las primeras emisoras privadas, que en aquel momento llamaban piratas, como aún no había reglas ni leyes del sector.

He fundado dos emisoras de radio y una editora de periódicos.

Aquí he intentado hacer una emisora en la web, dedicada a la comunidad italiana de RD, Radio Tricolore, pero después de un año tuve que cerrarla por falta de colaboración.

- También apuntas por la escritura y lo haces con mucha propiedad y conozco esa hermosa historia familiar "Una historia campesina" que tuvo mucho èxito en Italia y luego vino "Radio Loca" en donde haces un recuento sobre tu vida en la radio. Seguiste escribiendo, volveràs a hacerlo?

En RD, además de “Una historia campesina”, que presentamos en la Biblioteca Nacional de Santo Domingo, con Diógenes Valdez, luego salió “Radio Loca”.

Dos novelas que había escrito en Italia y que quise traducir al español.

Pero en Las Terrenas escribí dos más: “Las Terrenas goodbye”, que se encuentra en las plataformas digitales, en italiano e español, y “Sognavo i Caraibi”, en italiano, autobiográfica.

En estos días he retomado una que había empezado en 2017, “La soledad del wachiman” y que espero poder terminar pronto.

-Como compositor cito algunos temas tuyos como "La calle de la Soledad" en donde insertas los boleros "Cincuentona", "Cuànto te quiero" y las bachatas "Juntos" , "Linda" ( que la intèrprete limeña Teresa Luna le dio un giro flamenco cuando la estrenò hace dos años) ,"Frutos" de la que hiciste una versiòn en italiano. Cuántas colecciones màs tienes?

En 2003 salí mi primer CD “dominicano”, el que Mario me empujó a hacer, “Calle de la soledad”, luego siguieron sencillos como los que citas y que ahora he recolectado en mi penúltimo trabajo, “De Las Terrenas a Sabto Domingo, ida y vuelta”. Tanto “Calle de la soledad” como “De LT a SD, ida y vuelta, se encuentran y se pueden escuchar en todas las principales plataformas digitales internacionales de música.

Hace un mes salió en todo el mundo mi nuevo trabajo, siempre con canciones de mi autoría, hecho con los arreglos de mi “hermano”, el gran músico Freddy Valdez, que ha arreglado todos los temas. La producción se llama “Nicolasa y otras historias”, por Ennio y Freddy. Contiene casi todos temas latinos: bachatas, cha cha cha, cumbias, y, por supuesto, baladas.

Todos los detalles de esta producción se encuentran en nuestro sitio www.ennioyfreddy.com

- ¿Cómo se llama el grupo con el que trabajas en tus nuevas composiciones y cùales son estas?

En esta producción, además de Freddy, colaboraron músicos dominicanos, italianos, franceses. Los italianos hacen parte de mi grupo “Oceano” con que, en 2018 y 2019 hemos dado vida al Las Terrenas Music Show, espectáculo en vivo para la televisión, grabado aquí en distintos lugares de Las Terrenas.

-¿Cómo difundes tus composiciones ahora que estamos enfrentando una pandemia universal?

A través de la web. Bandcamp, Soundcloud, Spotify, Youtube, Apple Music, iTunes, Claro Musica son las principales plataformas donde se pueden escuchar y, si quiere, compra.

Te diré que, a los casi setenta añitos, no tengo muchos deseos de presentaciones en vivo. Tendría que ser ocasiones particulares

Pero, pasada la pandemia, quiero presentar en vivo mi nueva producción, Nicolasa y otras historias, quizás aquí en Las Terrenas como muchas canciones hablan de este pueblo, en particular “Las Terrenas I’m in love” que se ha convertido en un himno de este destino turístico, así como lo fue, “A Las Terrenas” que he grabado en 2013 con los amigos cantautores del Festival Nacional de los Cantautores, que organizo aquí y ya tiene seis ediciones, y que me ha permitido tener el diploma de “Hijo Distinguido” por parte del ayuntamiento terrenero.

Mis CD’s entonces son 3: Calle de la soledad, De Las Terrenas a Santo Domingo ida y vuelta, Nicolasa y otras historias.