Kaufman: di lo que eres

Fernando González

ferarturgonzalez@hotmail.com

Hace varios años visualicé la película Anomalisa (2015), galadornada con el Grand Prix del Jurado de la Muestra Internacional de Cine de Venecia en aquel año. Trastornado y tocado por su reflexión implícita sobre la condición humana, el ‘auteur’ Charlie Kaufman reflexionó -en una película a menor escala- sobre la necesidad de la conexión humana.

Tras éxitos como Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2005) o Synecdoche, New York (2008), el autor decidió desnudar un retrato menos personal, pero al mismo tiempo más humano en Anomalisa, película que da una pincelada de un hombre opuesto pero un poco parecido a Kaufman, que refleja muy bien el dilema del erizo de Schopenhauer.

El pronto escritor se desnuda una parte de sí mismo en su filmografía, logrando algo que casi nadie hace en la actualidad: se gana la vida siendo honesto. Contrario a los autores que viven de ser otros, que viven bajo una agenda de publicación, al igual que los literatos, Kaufman hizo lo opuesto. Tras pasar años viviendo bajo la sombra de lo que logró ser hoy, Kaufman terminó siendo él mismo.

Tal como dice en su discurso para el BAFTA: “Di lo que eres. Di lo que eres en tu vida y en tu trabajo. Dale esperanza a alguien que no nacerá en 500 años, que tiene miedo, muéstrale que no está solo.”

Hace un tiempo Bradbury aconsejó escribieras sobre tus miedos. Kaufman hizo eso y vive de forma honesta como un renegado social respetado. Y eso último no tiene nada de malo.

Un Óscar a Mejor Guion Adaptado y un próximo libro a salir en venta, Kaufman es un nuevo Kafkiano de los que sólo vienen una vez en la vida.