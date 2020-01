Hermanos Grimm: ninguna historia es original

Fernando González

A la hora de escribir cualquier cosa, cualquiera espera a una idea o forma original de contarla. Sin embargo, hay personas que dicen que las historias ya hoy no presentan una originalidad estructural, por no decir desde hacía mucho tiempo, debido a la fama de estructuras originadas a través de inspiraciones del pasado que hoy conocemos a través de una fórmula o género: Varón conoce a chica, tragedia, comedia, drama, etc.

Sin embargo, con los hermanos Grimm, presuntos propagadores de las fórmulas morales de historias que todos conocemos, nos damos cuenta de que toda historia existe de acuerdo a una fórmula establecida por la sociedad.

Aunque no sean los creadores per se de estos cuentos de hadas (“Cenicienta”, “Hansel y Gretel”, entre otros), de todas formas dichos cuentos crearon implícitamente varias fórmulas que hoy todos conocemos.

Mientras investigaba sobre los Grimm, llegué hasta un artículo titulado How the Grimm Brothers saved the Fairy Tale, de Jack Zypes; quien concluyó con la idea de que rescatando cuentos en su más pura expresión. Ejemplo de esto es el cuento de la “Cenicienta” en su primera edición, el cual en contraste con la versión de Perrault, contiene elementos sangrientos y realistas que, aunque no tengan mucha relevancia en cuanto a la moraleja, de todas formas ayudan a situar en la época y al mismo tiemo acentúan la distinción entre el bien y el mal.

Aunque no destaco necesariamente la autocensura de Wilhelm Grimm para futuras versiones de “su” trabajo, de todas formas son la prueba de que ninguna idea es original.