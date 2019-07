Charco de libros: la combinación de las playas caribeñas y el encanto literario

Carolina Pichardo

carolina.pichardo@listindiario.com

El perfil de bookstagram de (@charcodelibrosrd) tiene su propia personalidad. La playa, el sol y la arena son parte de sus principales atributos junto a los libros.

Kendry Paredes, quien administra la cuenta, dice que se unió a la comunidad recientemente con la finalidad de poder compartir con los demás una de las cosas que más ama en este mundo: los libros.

Afirma que cuando terminaba de leer algún libro, muchas veces sentía la necesidad de hablar y comentar acerca de él, pero no sabía con quién, ni por cuál medio hacerlo, debido a que no tenía a nadie a su alrededor que tenga el hábito.

“También porque no me sentía preparado para formar parte de esto de subir contenido literario. Pero al final, una tarde cualquiera, justo cuando terminaba de leer un libro, mientras observaba el mar desde mi balcón, se me ocurrió la idea, me atreví y empecé, iniciando así esta acuática y literaria aventura, que sin duda ha sido un mar de lindas emociones”, manifiesta.

Cuenta que desde hace unos años conocía la comunidad de bookstagrammers, y cuando la descubrió le pareció una iniciativa interesante.

Una de las páginas que lo inspiró fue (@Adictosalibrosrd), de Smeldis Polanco.

Hasta ahora se siente feliz y complacido con las personas y los libros que ha conocido, también con lo que ha compartido.

“Me parece que es algo maravilloso y especial la forma que cada uno tiene de compartir esta pasión que nos une… Tengo la esperanza y la seguridad de que si continuamos haciendo esto, podremos así fomentar cada día más la lectura en nuestro país”, añade.

¿Por qué utiliza el concepto de playas?

Aparte de tener un gran amor hacia los libros, algo que le encanta mucho es el agua, y cualquier lugar en donde esta esté presente como piscinas, ríos, mares y playas; Por lo que como en el país hay un sin número de balnearios naturales, se le ocurrió la idea de conectar los dos conceptos.

No recuerda la fecha exacta cuando inició su hábito de lectura, solo sabe que cuando estaba pequeño le prestaban libros cortos en la escuela y que a medida que fue creciendo su interés aumentó.

“Mis libros son una de mis más valiosas posesiones”, continúa.

Cada vez que le preguntan cuál es su libro favorito no saber cuál elegir, por lo que siempre menciona dos: “La Casa de los Espíritus” de Isabel Allende, y “Escrito en el Agua” de Paula Hawkins.