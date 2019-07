Yennifer cultiva hábitos literarios en jóvenes

Carolina Pichardo

carolina.pichardo@listindiario.com

Santo domingo

Ella pensaba que habría pocos miembros en esa comunidad que comparte su pasión por los libros, pero la verdad era otra. “Me encontré gente muy bonita”, dice.

Una de las principales ventajas de compartir literatura a través de esta red social es la interacción que ha tenido con otros bookstagrammers dominicanos y de otros países.

“He hecho grandes amigos a pesar de la distancia. Me siento muy agradecida por todo el apoyo que he recibido hasta ahora y feliz de saber que en mi país no sólo yo me dedico a esto”, cuenta la administradora del bookstagram (@yenni_rdqz).

Su mayor sorpresa fue que a pesar de que se da a conocer a una República Dominicana que no tiene un hábito de lectura continuo, sí hay muchas personas que día a día lo fomentan y ese esfuerzo poco a poco se va notando más.

“Muchas personas se han motivado a leer más y eso me llena de felicidad. Yo junto con muchos más, estamos ayudando a República Dominicana a saber que no basta sólo con la imagen física, que también hay que cultivar y nutrir nuestros pensamientos a diario”, dice la joven.

Ahora siente que poco a poco ha cumplido su propósito. “Poder aportar un granito de arena a algo mayor que nuestro físico o los estilos de vida costosos y siento que lo he alcanzado”, finaliza.