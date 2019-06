Picnic: La historia de un pueblo en 24 horas

Srienzi Pared Pérez

Una pequeña ciudad de Kansas será el escenario por un día del encuentro de dos personajes. Uno es Hal Carter (William Holden) un vividor que desea un trabajo que le permita cierta estabilidad, y es por ello, que busca a su antiguo compañero de estudios para que le asista.

El otro es Magda Owens (Kim Novak), quien a sus 19 años; por demás, la mujer más hermosa del lugar; pero con un grado de insatisfacción; ya que quiere ser apreciada por su forma y no solamente por su belleza física. Ambos serán el eje central de esta historia.

Hal es un hombre superficial, con complejos de inferioridad y sin un logro visible en su vida; pero posee una química especial para llamar la atención del sexo opuesto. Es así, que logra conectarse con las mujeres del lugar y se verá envuelto en conflictos emocionales en un tiempo de 24 horas.

Estos personajes dejan fluir sus distintas posturas que asumimos en la vida; pero muy bien colocados por parte del director para darle ese realce de drama con un estilo muy característico. Está el hombre que quiere asentarse ya que el tiempo pasa y no ha hecho nada en su vida. Está la mujer soltera que se siente reprimida y no soporta la soledad en la que vive. Está la mujer hermosa (Kim Novak) que desea ser considerada por su Yo interior más que por su belleza. Está la hermana que es muy inteligente y aplicada pero con una pizca de envidia por no carecer de los atributos físicos de su hermana.

En todo este esquema se desarrolla la película para tratar de conectar estos sentimientos encontrados con otros temas polémicos que subyacen en la trama, tales como: el alcoholismo, la promiscuidad y abuso infantil, entre otros.

“Picnic” es un reflejo de una sociedad conservadora. Sin embargo, en el inframundo humano, todas esas debilidades están más expuestas en el mundo de hoy como si fueran normales.

Lo que no es igual y ha quedado prendado por siempre, es el famoso baile que realizan William Holden y Kim Novak en este filme, donde el erotismo, la tensión de esa química sexual, y ese deseo casi orgásmico, quedó marcado por siempre como una de las escenas más recordadas por película alguna.

CLAVES

Literatura

La película está basada en la obra de teatro escrita por el dramaturgo William Inge.

Contenido.

La película dramatiza en un día completo el accionar sobre la vida de un pueblo a mediados del siglo XX.

Fuentes.

Algunas de las curiosidades fueron tomadas de la página abandomoviez.net

Proyecto.

El rodaje se llevó a cabo en las localidades de la ciudad de Kansas, mostrándonos un ambiente de la cultura de pequeña ciudad.

Taquilla.

La obra principal fue estrenada en Broadway en el 1953 para luego llevarse a la gran pantalla en el 1955 de la mano del cineasta Joshua Logan que puede considerarse su mejor entrega en once películas que llegó a dirigir.