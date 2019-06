"Fuimos papel y ardimos", de Marielys Duluc

Madrid, España

“Fuimos papel y ardimos” es el tercer poemario de Marielys Duluc. Nos encontramos frente a una poeta más madura y con unos versos fuertes y llenos de imágenes. Es autora también de “De la Mano del tiempo” y “Cangrejos Antillanos”; pero según su autora, es con este libro que por primera vez se siente desnuda con el acto de escribir.

“Es mi libro más íntimo, visceral y orgánico. No obstante, el proceso de escribirlo fue sanador, así empezó todo, escribir para drenar”

Huerga&Fierro Editores, sello español especializado en Poesía, vuelve a apostar por Marielys Duluc. Es el segundo libro que le publican en esta casa Editorial. Y será presentado en la 78ª edición de la Feria del Libro de Madrid 2019, dedicada a la República Dominicana como país invitado de honor.

“Fuimos papel y ardimos” estará presentándose dentro de la agenda de actividades de la Embajada de República Dominicana en España el día 6 de junio a las 11:00 horas.

El prologo del libro es de Basilio Belliard, escritor quien afirma que: “En la poeta dominicana, Marielys Duluc, asistimos a la invención de un mundo verbal, que parte de una experiencia amorosa arrojada en la escritura, en un rapto creativo, que exhibe su drama interior y su máscara psicológica”

Sobre esta obra, la escritora española Ángeles Fernangómez ha escrito: “Creo que es un poemario con mucha fuerza, necesario e, incluso, terapéutico para la autora. Le sale de las tripas y es necesario que salga. Tiene finales de muchos poemas que son redondos, fantásticos, muy logrados; y hacer bien los finales es importantísimo, porque justifican el poema, sorprenden, dejan con la boca abierta al lector”.

Marielys Duluc confiesa que en principio este poemario no se iba a publicar:

“Dudé mucho en hacer público estos poemas, estoy ahí volcada en sus páginas, pero me di cuenta que son poemas que transcienden, que ya no me pertenecen y sé que muchas personas se verán reflejadas en mi poesía. Y luego fui arropada por un equipo tan maravilloso y cercano que hizo de este libro un poemario entre amigos.”

El diseño de portada es de la ilustradora dominicana Angie Ureña, fotografía de la también fotógrafa dominicana Massiel Zaiter.