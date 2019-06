Rodriguez Soriano presentará novela en Feria de Madrid

Madrid, España

Durante su participación como ponente en la Feria del Libro de Madrid 2019, el escritor dominicano residente en los Estados Unidos, René Rodríguez Soriano, presentará la edición española de su emblemática novela “No les guardo rencor, papá”, inspirada en la expedición del 14 de junio de 1959 en las montañas de Constanza, República Dominicana.

Rodríguez Soriano, integrante de la delegación dominicana, dictará una conferencia sobre el nacimiento y desarrollo del cuento dominicano. Así como también desarrollará un conjunto de actividades en Madrid y otras ciudades de Europa.

El martes 11de junio de 7 a 9 de la tarde, René Rodríguez Soriano tendrá un acto de firma de libros en la Caseta 266 de la Feria del Libro de Madrid.

El miércoles 12, de 12 a 1 de la tarde, dictará la conferencia “Como si fuera un cuento. Más de una docena de textos esenciales de la narrativa breve dominicana”. Pabellón Dominicano de la Feria del libro de Madrid.

Ese mismo día, miércoles 12, a las 7 de la tarde, presentación de “No les guardo rencor, papá” junto al editor de Legados Ediciones, Agustín Sánchez Antequera, en la Librería La Sombra, Calle San Pedro #20, Madrid.

Otras actividades

El viernes 14 (día conmemorativo del 60 aniversario de la gesta del 14 de junio del 1959), lectura y firma de libros en El Gusto – Espressobar, Wilhelmstr 75-83 72764, Reutlingen, Alemania.

El martes 18, de 7 a 9 de la tarde, Conferencia sobre el cuento dominicano en el Instituto Cervantes de Viena, auspiciado por la Embajada de la República Dominicana en Austria, Schwarzenbergplatz 2 A- 1010 Viena, Austria.

Sobre “No les guardo rencor, papá” ha dicho la crítica:

"En “No les guardo rencor, papá”, René Rodríguez Soriano ha escrito una novela del dictador que en lugar de explorar los corredores del poder presenta la historia de los más afectados por esas tiranías, los miembros del pueblo que no entienden los pormenores de la situación y que, al habitar un mundo estrecho y claustrofóbico, tanto geográfica como espiritualmente, no logran percibir las circunstancias en que viven". Rebecca Bowman, San Marcos, TX. «No les guardo rencor, papá», breve relación a tres voces cuyo tema reitera la inmediatez de la historia, la fugacidad de la verdad, lo dócil y maleable que es el ser humano y, de fondo, como turbia marea, la relativa gravedad del bien ante las artimañas del Poder". León Leiva Gallardo, Chicago, IL "Es difícil ser objetiva y no deambular por los derroteros que se abren con este nuevo libro de René Rodríguez Soriano. Es difícil no pensar en otras dictaduras, en otros chivos con sus lodazales". Ophir Alviárez, Houston, TX