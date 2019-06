Allentown: Un anytown, una metáfora, al decir de Billy Joel

Miriam Ventura

Estados Unidos

Un chico (en la actualidad no tan chico...) con profunda depresión, por una ausencia sentida de su padre, logro articular su vida y salud mental con la música. En décadas posteriori se convertiría en un referente musical de los ochenta, en el puente entre la juventud rusa y la norteamericana. Este chico cargado de sueños que no lograba componer el mundo en su cabeza tras el divorcio de sus padres, se convirtió en el "Piano Man".

Para mi al intentar radicarme en Allentown y rencontrarme su música y sus vivencias en ese ciudad ubicada al oriente de Pennsylvania, fue la mejor clase de historia urbana, después de haber dejado los ochenta en RD y a los poetas de la crisis. Por un breve periodo pernote en Allentown, con sus “allen” o callejones, ciudad que Billy Joel caracterizaba en una de sus más exitosas piezas, como una ciudad marcada por la guerra.

Una ciudad donde los hijos pierden referencia de los padres, donde estos regresaban o partían a la guerra, lo que marco el fallecimiento de la industria en Allentown. Billy hacia responsable a los padres de los pesares de la generación a la que pertenecía.

Me traslade a esta ciudad digamos poco informada, y movida por la falta de centros y escuelas especiales para mi hijo, al llegar no me quise enrolar como recipiente de welfare, al parecer una de las poquísimas opciones.

Tuve la firme decisión romper con NYC, (la ciudad de Nueva York) específicamente con la bella ciudad del Bronx, donde a la sazón, nace William Martín Joel, y no por el Bronx, en sí, sino por los conflictos en los distritos y regiones escolares que ofertaban más de lo mismo a la educación de mi hijo.

Alentada por alguien que me vendió a Allentown como algo que podía cuajar, es allí donde entro en contacto con el Allentown que Billy Joel describe en su música. Mis referencias de este artista no pasaban de “Just the Way You Are Me” popularizada en su versión en español por el mexicano José José.

Ya en Allentown me despertaba por las mañanas con el sonido del tren y la música de Billy Joel, emprendía mi jornada de conflictos educacionales vinculados a mi hijo y eran tan desesperanzadores como los del Condado del Bronx. Un día armé mis motetes y emprendí la huída para perseguir el sueño westchesterniano de una alta educación sin el burocratismo y la ineficiencia de los distritos y regiones escolares, iba tras la sombrilla de los "Freedom School District". Sin embargo la música de Billy Joel, permanece conmigo la escucho con cierta nostalgia, especialmente, una que lleva por título el nombre de la ciudad de Allentown, en honor a ese pueblo, a lo que él mismo paso allí de la mano de su madre, una inmigrante de ascendencia judía, divorciada. El padre de Joel se retornó a Austria, donde formo nueva familia procreando otro talento en la conducción y la música clásica. El medio hermano de Billy, es Alexander Joel.

Y ciertamente como dijo Billy en 1983, Allentown era una metáfora, el símbolo de una ciudad con problemas financieros. Un “anytown que sonaba estadounidense".

Durante casi cinco meses viajé por Bethlegem, por el Valle de Lehigh, por los museos, visité las oficinas públicas, conocí terapistas ocupacionales sin idea de lo que hacían, distritos escolares cerrados y una terrible escuela "Trexle" que aún no desarrollaba buenos programas escolares, ni IEP (Programas de Educación Individualizados) para niños con necesidades especiales, posiblemente mismos puntos todos, recorridos por Billy y su madre.

Hace unos días viajé para armar a la luz de reflexiones y visitas el " control de los hechos", los varios gramos de la vida mía y la de mi hijo sueltas por Allentown.

Visité el ” Bethehem”, donde viven algunos dominicanos artistas, pude confirmar que todo sigue más o menos igual

Estuve en Emeus, la sección de Allentown, donde me establecí volví a leer viejos periódicos en los archivos de 'Allen" sobre Billy Joel y el impacto de su canción en el pueblo.

Tal vez por ello quien me vendió esta ciudad como un “paraíso escolar” lo hacía presionada por las secuelas que dejan algunas obras y la desnudes que proyectan sus autores, secuelas que hacen se construyan castillos en el aire, donde solo hay nostalgias y recuerdos fallidos de un progreso que nunca más volvió

Pude leer que las autoridades de Allentown convocaron a los "allentownianos" a escribir canciones más optimistas que la de Billy Joel, ninguna de las presentadas alcanzo la talla y la autenticidad suya.

A Joel se le entregó la llave de la ciudad en reconocimiento. Cesaron los disgustos con el cantante por haber creado una canción “pesimista” sobre Alentown. Ahora todos aceptan que ciertamente como dijo el músico y compositor: "Allentown, es una metáfora".