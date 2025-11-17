Emociones y salud mental durante la temporada ciclónica

Cuando ocurre un huracán o fuertes daños producto de tormentas, no solo se puede ver la salud física afectada, sino también la salud mental.

Sentir miedo, angustia o preocupación son emociones y sentimientos que caen dentro lo normal, según comentan los expertos. Sin embargo, cuando estas emociones se salen de control es tiempo de hacer un alto y buscar ayuda.

Uno de los signos claves para saber que su mente no está funcionando normal, es la dificultad para dormir, la irritabilidad y el cansancio constante aun sin realizar trabajos físicos o mentales.

Entre los puntos importantes que destacan los estudiosos de la salud mental, es que las personas no deben sobreponerse a las informaciones ya que esto les satura los pensamientos y pueden jugar en su contra.

También es necesario recordar que estos eventos ya han ocurrido, de manera que se puede tener una idea o un preámbulo de cómo actuar y hacer precisamente eso, actuar, sin perder la calma y siguiendo las instrucciones de las autoridades oficiales.

Tener una red de apoyo, familiares y amigos, es importante y fundamental, pues de esta forma se tiene con quien conversar sobre los temores que se tienen ante lo que se presenta. No es recomendable quedarse encerrado en casa solo, ya que esto no favorece la calma y tranquilidad.

Si es necesario trasladarse a un lugar donde se sienta seguro. Una de las necesidades básicas de los humanos es sentirse seguro en la infraestructura dónde está, por lo que se recomienda que, si usted sabe que su casa o el lugar donde vive es vulnerable en temporada ciclónica, ubique temprano los refugios más cercanos a usted y tenga listo un plan de contingencia que pueda aplicar una vez inicia el fenómeno natural.

Si le toca quedarse en casa trate de realizar actividades de relajación o de disfrute familiar. Leer, jugar juegos de mesa, escuchar música clásica y hacer ejercicios contribuyen a tener mejor estabilidad mental.

Para manejar el estrés y la ansiedad establezca un horario de descanso para usted y los miembros de su hogar. Aléjese de los aparatos electrónicos al menos media hora antes de la establecida para dormir, esto le ayudará a relajarse mejor y conciliar el sueño más rápido.