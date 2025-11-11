Cómo prevenir enfermedades ante el paso de fuertes lluvias

Los efectos de la lluvia siempre son visibles de manera inmediata. Inundaciones, personas desplazadas de sus hogares, deslizamientos de tierras, desbordes de ríos y cañadas, cese de labores rutinarios, entre otros.

Sin embargo, hay unos efectos que arrastra consigo la temporada ciclónica; las enfermedades producto de la acumulación de agua y el cambio constante en el clima.

Gripe, dengue, chikunguya, coronavirus, neumonía, pulmonía, entre otras afecciones son de las más comunes desde que inicia la temporada ciclónica, esto combinado al polvo de Sahara que también empieza a llegar a mediado de año.

Clasificación de las enfermedades

Aunque una de las más propensas es la gripe, durante el tercer y cuarto trimestre del año las enfermedades respiratorias son más frecuentes en los hogares dominicanos, al igual que otras causadas por mosquitos y diferentes virus.

Según la Organización Panamericana de Salud, las infecciones respiratorias agudas (aquellas que afectan los oídos, la nariz, la garganta y los pulmones) son causa principal de morbilidad y mortalidad por enfermedad infecciosa, afectando de manera especial a menores y ancianos; son contagiosas y se propagan rápidamente.

Una de las formas en que mayormente se contagian estas infecciones es por “gotitas” y por el contacto manual.

En el caso del dengue, chikunguya y zika, estas se transmiten por la picadura de un mosquito.

Medidas

• Eliminar envases que acumulen agua. Debido a la cantidad de agua que cae cuando llueve, es necesario que al anunciarse la temporada ciclónica las personas revisen sus patios, platos y alrededores para eliminar cualquier objeto que pueda acumular agua.

• Revisar las filtraciones de la casa. Hacer una revisión periódica de las paredes, grifos y ventanas del hogar también es importante, ya que esto ayuda a detectar a tiempo posibles focos causantes de humedad permanente, lo que luego se traduce en infecciones respiratorias.

• Ventilar la casa. Abrir puertas y ventanas todos los días varios minutos u horas, esto para permitir que el aire fresco circule.

• Limpiar las superficies de manera periódica. Quitar el polvo, limpiar los manubrios de las puertas con desinfectante, barrer todos los días, usar cloro y desinfectante para limpiar los pisos, sacar la basura todos los días ayudará a la prevención de enfermedades y eliminación de insectos.

• Tomar vitaminas. Una buena alimentación es clave para prevenir cualquier enfermedad. Vitaminas como la C, D, A son necesarias y se pueden encontrar tanto en pastillas como en los alimentos. Una de las ventajas que tiene el país es que se pueden encontrar frutas tropicales las cuales ayudan a reforzar el sistema inmunológico.

• Lavarse las manos. Entre las muchas enseñanzas que dejó la pandemia es la necesidad de lavarse las manos siempre. Al llegar de la calle, después de usar el baño, antes de comer, son momentos claves para higienizar las manos.

• Escuchar fuentes confiables. Mantenerse informado es fundamental, pero siempre de fuentes fidedignas. Sea que leas el periódico físico, que veas noticieros o te enteres por las redes, hazlo de medios de comunicación oficiales y creíbles para que tu mente no se sature y puedas saber qué hacer en el momento justo.