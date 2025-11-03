¿Humedad después de las lluvias? Tips para controlarla

Durante las últimas semanas el país ha recibido una gran cantidad de lluvias; los pronósticos indican que aun falta más.

Al estar en casa la ventilación escasea y la humedad se hace presente en los días siguientes.

El moho, el mal olor en la ropa, en las habitaciones y la sensación de polvo sucio en algunas superficies, hace que la casa siempre se mantenga con un ambiente pesado y poco agradable al olfato.

Todo esto es provocado por la humedad que causa el cumulo de agua que dejan las fuertes lluvias, en ocasiones pasan días y la humedad se mantiene, aunque ya no esté lloviendo.

Algunas recomendaciones importantes que puedes tomar para contrarrestar esta situación son las siguientes:

Impermeabilizar las paredes y techos. Un paso importante para evitar la humedad en casa es hacer una revisión y localizar los puntos donde existen filtraciones y arreglarlas antes de que inicien las fuertes lluvias.

Ventilar de forma regular el hogar, en especial las estancias propensas a humedades. Abrir puertas y ventanas todos los días por varios minutos o horas, permitirá que el aire fluya y el aire húmedo salga.

Utilizar deshumidificadores en áreas propensas a la humedad, para mantener niveles adecuados de humedad relativa en el ambiente.

Revisar y sellar grietas. Inspecciona regularmente paredes y ventanas en busca de grietas y séllelas para evitar la entrada de agua.

Mantén un sistema de drenaje. Es bueno asegurarse que el sistema de drenaje alrededor de la casa esté limpio y en optimo funcionamiento para así evitar acumulaciones de agua. Ten pendiente que el plato es un lugar donde pueden formarse pequeños charcos de agua que luego se traducen en humedad para el techo de adentro.

En la medida de los posible utiliza pinturas anti-humedad. Emplea este tipo de pinturas en áreas susceptibles a este problema.

Evita secar ropa en el interior, en especial en habitaciones y/o el baño. Aunque en los días de lluvia secar la ropa se hace cuesta arriba, es importante que al momento de poner estar a secar se coloquen en un lugar ventilado de manera que la humedad no se guarde dentro de la casa.

Evita tener muchas plantas en el interior de la casa, ya que pueden aumentar la humedad ambiental, es preferible poner la mayoría en los balcones, exteriores de las ventanas o en el jardín.

Cada cierto tiempo, revisa el estado de tuberías y grifos para detectar posibles fugas de agua que puedan contribuir a la humedad. La clave siempre está en fijarnos mucho en que las paredes, techos y suelos no presenten algún cambio físico, tal como cambiar de color, que esté incrementando su volumen, etc.

Utiliza productos caseros para contrarrestar la humedad. Las bolsitas de arroz, el café y el jabón de cuaba son conocidos por ayudar a disminuir la humedad de los espacios del hogar.