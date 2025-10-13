La Niña y cómo se ve representada en el clima

La Niña, fenómeno climático, ya está en marcha, según confirmaron los meteorólogos del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (CPC).

En su informe indican que las condiciones de este fenómeno surgieron el pasado mes de septiembre y la predicción es que se mantenga hasta febrero de 2026, afectando la temporada ciclónica en el Atlántico y la época del invierno en América del Norte.

¿Qué impacto tendrá en la temporada de huracanes?

La Niña favorece el desarrollo de huracanes en el Atlántico. Esto se debe a que reduce la cizalladura vertical del viento, un factor que normalmente inhibe la formación de tormentas tropicales, permitiendo que las condiciones sean más propicias para ciclones intensos. Sin embargo, algunos expertos señalan que el fenómeno será demasiado débil y breve como para tener un impacto relevante.

Su impacto en República Dominicana

La formación de este fenómeno favorece las condiciones para lluvias intensas, inundaciones y temperaturas más frescas.

De acuerdo con los pronósticos, La Niña incrementará la frecuencia de vaguadas, ondas tropicales, bajas presiones y disturbios atmosféricos, elevando el riesgo de inundaciones repentinas, como las lluvias extremas de noviembre de 2022.

Su paso favorecer llegada de más sistemas frontales y masas de aire polar, lo que permitirá que los frentes fríos alcancen con mayor frecuencia el territorio dominicano, generando un clima más fresco. En zonas montañosas como Valle Nuevo, las temperaturas podrían descender entre -7°C y -8°C, mientras que en el Pico Duarte se prevén valores por debajo de cero desde noviembre.

Las autoridades recomiendan no bajar la guardia ante el riesgo de tormentas y huracanes, ya que La Niña reduce los vientos cortantes, lo que facilita la formación y fortalecimiento de ciclones tropicales en el mar Caribe, con potencial impacto sobre la República Dominicana.

¿Qué es La Niña y cómo se forma?

La Niña es un fenómeno climático que forma parte del ciclo natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Se caracteriza por el enfriamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, principalmente en su región central y oriental.

Este enfriamiento ocurre cuando fuertes vientos alisios empujan las aguas cálidas hacia el oeste, dejando una acumulación de aguas superficiales más frías en el este del Pacífico. A medida que estas temperaturas bajan, se generan alteraciones en la circulación atmosférica, que influyen en los patrones climáticos globales.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de EU, La Niña suele repetirse cada tres a cinco años, y sus impactos varían dependiendo de la intensidad y duración del evento.