Tormentas eléctricas: qué son, cómo diferenciarlas y cómo protegerse

En el marco de la temporada ciclónica, es fundamental conocer los diferentes fenómenos meteorológicos que pueden presentarse y las medidas de prevención que ayudan a salvar vidas. Entre ellos, las tormentas eléctricas ocupan un lugar destacado por su peligrosidad y frecuencia en nuestra región.

Una tormenta eléctrica es un fenómeno atmosférico caracterizado por la descarga violenta de electricidad en la atmósfera, lo que se traduce en la aparición de relámpagos (destellos luminosos) y truenos (el sonido provocado por el rápido calentamiento y expansión del aire en el canal del rayo).

Estas tormentas se originan cuando aire cálido y húmedo asciende rápidamente, generando nubes de gran desarrollo vertical conocidas como cumulonimbus.

Además de rayos y truenos, suelen presentarse acompañadas de lluvias intensas, ráfagas de viento, granizo e incluso tornados en casos extremos.

Diferencia entre una tormenta eléctrica y una "tormenta normal"

La distinción principal radica en la actividad eléctrica.

Tormenta eléctrica: siempre presenta rayos y truenos, siendo esta la característica que la define.

Tormenta: puede referirse a lluvias fuertes, chubascos, tormentas de nieve o de arena, sin que exista necesariamente actividad eléctrica.

En otras palabras, toda tormenta eléctrica es una tormenta, pero no toda tormenta incluye actividad eléctrica.

Cómo cuidarse durante una tormenta eléctrica

Dado el riesgo que representan los rayos y las condiciones asociadas, es vital adoptar medidas de protección inmediatas:

• Refúgiate en un lugar seguro: busca resguardo en interiores, como una habitación seca.

• Evita espacios abiertos y estructuras altas: no permanezcas debajo de árboles, en campos deportivos, playas, albercas o cerca de cuerpos de agua.

• Atiende el riesgo de inundaciones: si las lluvias se prolongan por varios días, pueden presentarse inundaciones repentinas.

• Nunca cruces calles inundadas, ni a pie ni en automóvil.

• No arrojes basura en drenajes o coladeras, ya que obstruyen el desagüe y agravan las inundaciones.

• Precaución ante vientos fuertes: las ráfagas intensas pueden derribar árboles, postes y objetos que se convierten en proyectiles.

• Si observas torbellinos, tolvaneras o incluso un tornado, busca refugio de inmediato en un espacio cerrado y seguro.

Las tormentas eléctricas forman parte de los fenómenos recurrentes en la temporada ciclónica y, aunque pueden parecer comunes, representan un riesgo real para la población. Estar informados y actuar con prudencia es clave para proteger la vida y reducir los daños.