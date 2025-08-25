Cómo preparar a los niños ante el paso de un huracán

La temporada ciclónica da la facilidad de poder planificarse a tiempo ante el impacto de un posible huracán.

Si para los adultos es estresante por las preparaciones que conlleva. Abastecerse de comida, recoger los electrodomésticos de la casa y realizar los cuidados para proteger los bienes materiales, pero sobre todo cada miembro de la familia, los niños son los que suelen pasarla peor.

Un detalle importante es hablar a los más pequeños sobre lo que está por acontecer, explicarles de la manera más llana, pero con firmeza y seriedad de lo que es un fenómeno atmosférico, lo que puede ocurrir y la importancia de tomar precaución.

Julie Kaplow, PhD, Directora del Centro de Trauma y Pena en el Hospital de Niños de Texas, lugar donde hace unos meses ocurrió una devastadora tragedia, ha creado una guía para padres con información sobre como proveer apoyo y hacer sentir a los niños más seguros en vista de los huracanes.

Los niños tendrán una gran variedad de reacciones a un huracán y sus consecuencias según la edad, etapa del desarrollo y cualquier experiencia que ellos puedan haber tenido con tormentas en el pasado, además de cualquier adversidad secundaria que ellos podrán enfrentar como consecuencia (por ejemplo: daño al hogar, la pérdida de las pertenencias, etc.).

Recomendaciones

Los niños tendrán muchas preguntas durante y después de un huracán y a menudo repetirán preguntas incluso si ya fueran respondidas.

Aunque eso pueda sentirse frustrante para los adultos, puede ayudar recordar que esta es la manera que los niños tienen de tratar de dar sentido a una experiencia atemorizante e imprevisible. Por otra parte, algunos niños y adolescentes quizás no quieran hablar sobre los eventos y pueden preferir a distracciones.

Una manera de aliviar a la ansiedad de los niños es darles ir respondiendo sus inquietudes y en caso de no tener las respuestas inmediatas, darles a entender que se les responderá más adelante, pero hacerlo.

Por tal razón como padre o tutor a cargo de niños al momento de ocurrir un fenómeno atmosférico lo principal que usted debe hacer es mantener la calma, cerciorarse las conversaciones que tiene con otros adultos sobre la tormenta, ciclón y los que dicen en los medios de comunicación para que los pequeños no malinterpreten sus palabras.

Mantenga los niños protegidos, en caso de no tener, cree un programa de seguridad familiar que ante cualquier eventualidad ellos sepan qué hacer y a quiénes llamar.

En la medida de lo posible es bueno que los más pequeños sigan con su rutina acostumbrada, esto les ayudará a no pensar en lo que ocurre y disminuir su temor ante el fenómeno.

Involúcrelos en brindar ayuda a quienes llegaran a necesitarla, ya sea que ellos preparen raciones alimenticias con usted o muda de ropas para donarlas.

Si los niños tienen objetos que les den seguridad, como peluches, mantas o algún juguete, es bueno mantenerlo cerca de él. En estas situaciones es muy necesario e importante abrazar a su pequeño, esto le provee seguridad y calma.