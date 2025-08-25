Cómo crear un plan familiar de emergencia

El plan familiar de emergencia es una organización de acciones y actividades que los miembros de una familia planifican y realizan como medida de prevención de desastres.

En Centro de Operaciones de Emergencia (COE), explica en su página web cuáles son los pasos a seguir para usted crear su plan de emergencia, de forma que todos en el hogar estén al tanto de los pasos a dar antes cualquier eventualidad.

Según indican es importante que en plan familiar cada miembro de la familia sepa el rol que juega y lo cumpla.

¿Qué debo saber para hacer un plan de emergencia familiar?

Aunque la intención es buena e importante hay pasos que se deben tener pendientes antes de sentarte a crear el plan con tus seres queridos.

• Conocer las condiciones en las que está construida la vivienda, las amenazas (ciclones, terremotos, tsunamis) y los posibles riesgos

• Identificar los albergues más cercanos a su vivienda

• Identificar la ruta de evacuación

• Conocer cuáles son los puntos seguros de la comunidad

• Conocer si hay una red comunitaria u organismo de respuesta en la comunidad

• Conocer e identificar los sistemas de comunicación de alertas tempranas de la comunidad

• Elaborar un mapa o croquis sencillo de la casa y sus alrededores, señalando los lugares más riesgosos y hacer un plan de mejora

• Señalizar los desagües sin tapa, roturas o desniveles en el piso, muros inestables, rejas, cables eléctricos macetas y otros que pudieran provocar daños

• Asegurar los objetos que pudieran caer en caso de un temblor, estantes, ventiladores

• Almacenar bien las sustancias que puedan provocar un incendio: kerosene, tinner, etc.

Cómo diseñar rutas de escape

Una parte importante que debe tener todo plan de emergencia son las diferentes rutas de escape que facilitan la llegada a un lugar seguro.

1- Defina los lugares más seguros de su casa, aquellos donde podrían sobrevivir usted y su familia en caso de un desastre.

2- Márcalos en un croquis. En ese croquis, marca unas flechas de color verde para señalar las rutas a los lugares más seguros dentro de tu casa y sus salidas a los sitios seguros.

3- Retira los objetos que puedan estorbar las salidas.

4- Contabiliza el tiempo que necesitan para llegar a los sitios seguros fuera de la casa, partiendo de diferentes lugares; escoge la que menor tiempo requiera. Recuerda para evacuar a los niños pequeños, ancianos y personas con discapacidad, se requiere mayor tiempo considera la posible ayuda que necesitarán.

Además, hay que elaborar fichas donde se identifiquen el nombre del albergue, la vía más rápida para llegar a él, dirección, teléfono y cualquier otros información necesaria para tenerla a mano en caso de un huracán, terremoto o algún otro suceso.

El COE ofrece también en su página web una plantilla que muestra todo lo que debe contener la mochila de emergencia, la cual deberá revisarse cada cierto tiempo para mantener la vida útil de los productos que contiene.