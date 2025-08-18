IA revoluciona la predicción de olas de calor

Las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas en todo el mundo, representan un desafío creciente para la salud, la economía y la seguridad alimentaria.

En países tropicales como República Dominicana, donde el calor extremo se suma a la humedad y a la vulnerabilidad de sectores como la agricultura y el turismo, anticipar estos fenómenos es crucial. Ahora, un equipo de científicos españoles ha presentado un método innovador que, gracias a la inteligencia artificial (IA), permite prever las olas de calor con varios días de antelación y con notable precisión.

La investigación, publicada en la revista científica Earth’s Future y desarrollada por el Instituto de Geociencias (IGEO), centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Complutense de Madrid, combina simulaciones climáticas con modelos de IA capaces de analizar millones de datos en cuestión de minutos.

Una herramienta más rápida y precisa

Hasta ahora, los métodos tradicionales de predicción climática dependían de modelos que, aunque fiables, eran lentos y requerían supercomputadoras para procesar grandes volúmenes de información. Esto dificultaba su uso en plena emergencia.

El nuevo sistema usa tres modelos avanzados de inteligencia artificial entrenados con datos meteorológicos globales. Estos modelos pueden simular la evolución de la atmósfera entre 10 y 15 días hacia adelante, con una exactitud comparable a la de los modelos convencionales, pero en mucho menos tiempo y sin necesidad de grandes recursos tecnológicos.

“Lo más innovador es que no solo predicen, sino que también permiten comparar qué ocurriría en un escenario actual afectado por el cambio climático frente a un escenario hipotético, como si estuviéramos en un clima preindustrial sin influencia humana”, explica Bernat Jiménez-Esteve, investigador del IGEO y autor principal del estudio.

Esta comparación hace posible cuantificar, incluso antes de que ocurra un fenómeno, cuánto contribuye el calentamiento global a su intensidad.

Casos reales de prueba

Para validar la metodología, los científicos aplicaron el modelo a cuatro olas de calor históricas: la de la península ibérica en 2018, la de Canadá y Estados Unidos en 2021, la de India y Pakistán en 2022, y la de Brasil en 2023. En todos los casos, la inteligencia artificial logró anticipar con varios días de antelación la ocurrencia y la magnitud del fenómeno.

Los resultados demostraron, además, que el cambio climático incrementó de forma significativa la intensidad de estos episodios. “En el caso de la península ibérica, el calor de agosto de 2018 fue 1.3 grados más intenso debido al calentamiento global”, añade el investigador David Barriopedro.

Impacto para República Dominicana

En República Dominicana, donde en los últimos veranos se han registrado temperaturas superiores a los 38 °C en varias provincias, contar con un sistema de alerta temprana más rápido puede marcar la diferencia.

Las olas de calor no solo afectan la salud —incrementando casos de deshidratación, golpes de calor y complicaciones en personas mayores o con enfermedades crónicas—, sino que también repercuten en sectores clave como la producción agrícola y el turismo.

En cultivos como arroz, banano y café, un aumento prolongado de la temperatura puede reducir rendimientos y elevar los costos de riego. Para la industria turística, principal motor económico del país, las altas temperaturas pueden impactar la experiencia de los visitantes y aumentar el consumo energético en hoteles y complejos turísticos.

Disponer de predicciones más rápidas y precisas permitiría activar planes de contingencia, organizar campañas de prevención sanitaria y optimizar recursos hídricos y energéticos antes de que el calor extremo golpee.

Más allá de las olas de calor

Los expertos señalan que esta metodología también podría aplicarse en el futuro para otros fenómenos extremos, como ciclones tropicales o tormentas severas, fenómenos que afectan directamente al Caribe.

“Esta tecnología representa un punto de inflexión. Nos da herramientas no solo para reaccionar, sino para planificar mejor. Predicción y atribución anticipadas significan salvar vidas, reducir pérdidas y aumentar la resiliencia frente al cambio climático”, afirma Ricardo García-Herrera, coautor del estudio.

Los investigadores insisten en que estas predicciones no son solo un avance científico, sino una herramienta práctica para los gobiernos, organismos de protección civil y sistemas de salud. Permiten diseñar políticas de adaptación, sistemas de compensación y estrategias legales frente a los impactos del cambio climático.