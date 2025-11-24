2025 supera umbrales tradicionales y evoca recuerdos de temporadas particularmente activas

La temporada ciclónica 2025, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, casi llega a su final, como una de las más intensas de los últimos años.

Con 14 tormentas con nombre, de las cuales siete llegaron a huracán y cuatro alcanzaron la categoría 5, el panorama supera algunos umbrales tradicionales y evoca recuerdos de temporadas particularmente activas.

Comparado con el promedio histórico 1981–2020, los números de este año destacan en varias áreas. Por ejemplo, el promedio de huracanes mayores, categoría 3 a 5, suele rondar a tres, pero en 2025 fueron cuatro.

Además, la velocidad máxima de viento registrada, 290 km/h durante el huracán Melissa, es superior al récord previo de 285 km/h registrado por el huracán Wilma en 2005, lo que subraya la magnitud extrema de algunos sistemas este año.

Otro dato llamativo es la temperatura del mar en el Caribe promedio de 30.2 °C, cuando el historial marca unos 28.4 °C para esa región, lo que sugiere un calentamiento importante y energía adicional para los ciclones.

También se produjo actividad ciclónica durante 57 días, casi el doble del promedio histórico de 31 días.

En cuanto a los impactos, seis sistemas afectaron directamente al Caribe según informes del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

En República Dominicana, pese a no haber un golpe directo de todos los huracanes, se registraron efectos indirectos significativos: más de mil viviendas afectadas, 60 acueductos fuera de servicio y 28 comunidades incomunicadas durante episodios como los de Melissa e Isaac.

A nivel regional, las pérdidas estimadas alcanzan los 5,100 millones de dólares y se cuentan 48 muertes.

De acuerdo a expertos meteorológicos, varios factores influyeron en la temporada de alta intensidad. En primer lugar, el fenómeno de La Niña jugó un papel clave al reducir la cizalladura del viento, creando un entorno más favorable para la formación de huracanes.

A esto se sumaron las elevadas temperaturas del mar y una atmósfera con mucha humedad y presiones bajas, condiciones que facilitaron que las tormentas no solo se formaran, sino que se fortalecieran con rapidez.

Desde el punto de vista histórico, expertos comparan la temporada 2025 con otras muy intensas: mencionan años como 2005, cuando se batieron récords, y 2017, como referencia de huracanes destructivos.

En particular, el huracán Melissa, con su categoría 5 y vientos máximos, aparece como uno de los más potentes vistos recientemente, lo que refuerza la percepción de que esta fue una temporada de “hiperactividad ciclónica”.

Este balance deja claro que el cambio climático emerge como un factor cada vez más decisivo: aguas más cálidas y condiciones atmosféricas favorables podrían estar elevando la frecuencia y la fuerza de los ciclones.

Además, la magnitud de los daños económicos y humanos subraya la urgencia de reforzar la preparación: planes de prevención, infraestructura más resistente y mejores sistemas de alerta son ahora más necesarios que nunca.

La temporada ciclónica 2025 no solo superó varios promedios históricos, sino que se posiciona entre las más memorables por su intensidad y persistencia.

Con un mar más caliente y fenómenos meteorológicos complejos cada vez más frecuentes, queda claro que República Dominicana y el Caribe necesitan adaptarse a un nuevo paradigma de riesgo ciclónico.