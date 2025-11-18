2025 podría ser uno de los años más cálidos según OMM

Desde el 2015 a 2025, cada uno de los últimos 11 años habrá sido uno de los más cálidos desde que se inició el registro de observaciones hace 176 años, siendo los últimos tres años los más cálidos de los que se tiene constancia.

Según un informe publicado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), sobre el estado del clima mundial a principios de este mes, la temperatura media cerca de la superficie entre enero y agosto de 2025 estuvo 1,42 °C ± 0,12 °C por encima del valor medio de la era preindustrial.

El referido documento indica que las concentraciones de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera y el contenido calorífico de los océanos alcanzaron magnitudes sin precedentes en 2024 y prosiguieron en escalada en 2025.

La extensión del hielo marino del Ártico después del período invernal de congelación fue la más baja jamás observada, y en la Antártida, la extensión del hielo marino estuvo muy por debajo de la media durante todo el año.

La tendencia de aumento del nivel del mar a largo plazo continuó, a pesar de una mínima bajada transitoria debida a factores naturales, según se explica en el informe.

Los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos acaecidos hasta agosto de 2025 —desde lluvias e inundaciones devastadoras hasta abrasadores episodios de calor y descomunales incendios forestales— tuvieron consecuencias en cadena para las personas, sus medios de subsistencia y los sistemas alimentarios. Esto impulsó a que muchas personas de múltiples regiones se desplazaran y debilitó el desarrollo sostenible y el progreso económico.

"Esta insólita racha de altas temperaturas, combinada con el aumento récord de las concentraciones de gases de efecto invernadero del año pasado, deja claro que será prácticamente imposible limitar el calentamiento global a 1,5 °C en los próximos años sin que las temperaturas superen transitoriamente ese umbral", explicó en el informe la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo.

La OMM ha publicado el boletín sobre el estado del clima mundial en 2025 con motivo de la cumbre celebrada durante el 30º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 30) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Belém.

Se trata de un documento de referencia de naturaleza científica donde se destacan los indicadores climáticos clave y su pertinencia para sustentar los procesos de formulación de políticas, y es la antesala de informes científicos más detallados, pero que se publican con menor frecuencia.

El boletín también se resumen las medidas emprendidas por la comunidad de la OMM para contribuir a la labor de las tomas de decisiones con el suministro de información meteorológica y climática.

En diez años se ha más que duplicado el número de países que declaran disponer de sistemas de alerta temprana de peligros múltiples, ya que se ha pasado de 56 países en 2015 a 119 en 2024. Sin embargo, el 40 % de los países aún carecen de este tipo de sistemas, y se debe actuar con premura para subsanar esas carencias.