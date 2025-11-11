Noviembre: el mes en el que la actividad ciclónica comienza a disminuir

A 20 días para culminar la temporada de huracanes correspondiente al 2025, la actividad ciclónica ha disminuido considerablemente, tras el devastador paso de Melissa a finales de octubre.

En los próximos días no existe posibilidad de formación ciclónica en la zona del Caribe, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

En la actual temporada ciclónica se han formado trece tormentas con nombres, de las 18 pronosticadas. Mientras que el año pasado se formaron 19 tormentas con nombres y once huracanes, superando la media anual.

De los cinco huracanes que se han formado este año, cuatro han alcanzado la categoría mayor, y solo uno ha tocado el Caribe.

¿Por qué la actividad ciclónica disminuye en noviembre?

Los datos meteorológicos confirman que los meses de septiembre y agosto concentran la mayor amenaza y el mayor número de impactos directos de ciclones tropicales en el El Caribe, coincidiendo con el periodo de máxima temperatura oceánica, con condiciones de viento generalmente más favorables para la formación de tormentas.

La actividad tormentosa «comienza a disminuir rápidamente una vez que llega el 1 de noviembre», afirma Jill Trepanier, investigadora de huracanes de la Universidad Estatal de Luisiana.

Las tormentas que se forman en noviembre tienden a ser más débiles por las mismas razones que las hacen poco frecuentes. Conforme avanza el otoño, la energía solar se desplaza del hemisferio norte al hemisferio sur y las latitudes más septentrionales se enfrían rápidamente, explica Trepanier.

Esto crea un gran contraste con el calor persistente más al sur, fortaleciendo la corriente en chorro polar , que a su vez envía irrupciones de aire frío hacia el sur. Estas irrupciones incrementan un fenómeno llamado cizalladura del viento (cuando los vientos varían en velocidad y dirección en diferentes niveles de la atmósfera), lo que a su vez altera la convección en el núcleo de los sistemas tropicales que los alimenta.

El huracán Melissa

El huracán Melissa afectó a más de 5 millones de personas en Jamaica, Cuba y Haití, dejando al menos 75 muertos y desplazando o forzando la evacuación de más de 770.000.

En Jamaica, más de 4,8 millones de toneladas de escombros continúan bloqueando carreteras y espacios públicos, mientras que unas 30 comunidades permanecen aisladas, lo que dificulta las operaciones de socorro y recuperación.

En Cuba, el Sistema de las Naciones Unidas puso en marcha un Plan de Acción de 74 millones de dólares para ayudar a un millón de personas en cuatro provincias orientales.

En Haití, la ONU y sus socios están intensificando las operaciones en la región del Gran Sur, donde se han confirmado 43 muertes y más de 1.700 personas siguen desplazadas en 10 refugios.