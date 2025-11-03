Huracán Melissa: el monstruo del Caribe que rompió récords

El huracán Melissa pasará a la historia como el ciclón más destructivo del 2025 y uno de los más intensos jamás registrados en el Atlántico. Con vientos sostenidos de hasta 295 km/h, el fenómeno alcanzó la categoría 5 —la máxima en la escala Saffir-Simpson— y un diámetro superior a 1.000 kilómetros, un tamaño comparable al de Francia.

Melissa golpeó Jamaica el 28 de octubre, dejando un rastro de destrucción sin precedentes en 174 años de registros meteorológicos. A su paso, también afectó gravemente a Haití, Cuba, República Dominicana y las Bahamas, antes de debilitarse rumbo al norte de Europa como una borrasca.

Jamaica: el epicentro del desastre

El impacto en Jamaica fue catastrófico. La tormenta cruzó la isla de sur a norte, arrasando viviendas, hospitales y redes eléctricas. Las ráfagas huracanadas provocaron la caída de árboles, deslizamientos de tierra y una marejada ciclónica de hasta cuatro metros en la costa sur.

El primer ministro Andrew Holness declaró que el país enfrenta “una situación sin precedentes”, mientras el ministro de Salud confirmó daños severos en hospitales y la reubicación de pacientes en pisos superiores ante el riesgo de inundación.

Hasta el momento, se reportan al menos 28 fallecidos en Jamaica y decenas de miles de personas desplazadas. Más de 1,5 millones de jamaicanos se vieron afectados directamente, según la Cruz Roja Internacional.

Melissa rompió el récord del huracán Gilbert (1988), que hasta ahora era considerado el más potente en la historia moderna del país.

Haití: inundaciones y deslizamientos mortales

En Haití, las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra dejaron 23 muertos, principalmente en la localidad de Petit-Goâve. Cientos de viviendas fueron destruidas y las inundaciones han elevado el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por el agua, debido al colapso de los sistemas de saneamiento y al acceso limitado a centros de salud.

Cuba y Bahamas: alerta máxima y evacuaciones masivas

El huracán llegó al oriente de Cuba como un sistema todavía extremadamente poderoso. Las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín sufrieron marejadas ciclónicas, lluvias de hasta 50 centímetros y cortes generalizados de energía. Más de 600.000 personas fueron evacuadas, y las autoridades activaron la Fase de Alarma Ciclónica nacional.

Tras su paso por Cuba, Melissa se dirigió hacia las Bahamas, donde provocó inundaciones severas, daños en infraestructura y cortes de comunicación en varias islas.

República Dominicana: calles bajo el agua y familias desplazadas

En República Dominicana, el huracán provocó inundaciones en barrios de Santo Domingo y otras provincias del sur. Un hombre de 79 años murió arrastrado por una crecida y un niño de 13 años se encuentra desaparecido. Varias personas fueron rescatadas de vehículos atrapados por las aguas.

Las autoridades mantienen en alerta a comunidades rurales por el riesgo de deslizamientos y crecidas repentinas.

Un fenómeno que desafía los registros

Con una presión atmosférica central de 901 milibares, Melissa se sitúa entre los tres huracanes más intensos jamás observados en el Atlántico. Su desplazamiento extremadamente lento —apenas 6 km/h— aumentó los daños, al prolongar durante días las lluvias y vientos en un mismo territorio.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) lo calificó como “la tormenta del siglo” para Jamaica y alertó que, de existir una categoría 6, Melissa habría calificado por su fuerza y extensión.

Hasta la fecha, Melissa ha dejado un saldo preliminar de al menos 64 muertos, una veintena de desaparecidos y miles de viviendas destruidas en el Caribe.